El peruano Borjas cree que su presencia en UFC estaba en riesgo ante 'Lazy Boy' Rodríguez

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- El peruano Kevin Borjas aseguro este sábado que sintió que si perdía ante Ronaldo ‘Lazy Boy’ Rodríguez, su trabajo podía estar en riesgo en la UFC, la principal empresa de artes marciales mixtas del mundo.

“Pensé que tenía que matar a Lazy Boy para seguir aquí. Esa presión sí la sentí, si perdía posiblemente ya no estaría aquí”, explicó en la rueda de prensa, luego de derrotar en un combate del peso mosca a Rodríguez por decisión unánime.

‘El Gallo Negro’ Borjas mejoró su récord a 10 victorias y tres derrotas, y rompió una racha de dos caídas en fila en la UFC.

“Esta pelea significa mucho para Perú, espero que ayude a que se conozcan los talentos de mi país. Necesitamos más apoyo, con el que se tiene en México”, añadió el gladiador nacido hace 27 años en Lima.

Sobre Rodríguez, quien antes del duelo afirmó que no conocía a Kevin Borjas, el sudamericano dijo que eso lo motivó.

“Cuando iba rumbo a la jaula lo único que pensaba es que a partir de hoy no olvidará mi nombre. Va a tener pesadillas conmigo”.

Borjas negó sentirse enojado porque ‘Lazy Boy’ se pasó de una libra del peso permitido en las peleas que no son por título mundial en la división mosca.

“No dar el peso fue su problema. Yo desde que pisé México sabía que iba a ser una guerra, quemé todos los barcos. No iba a salir de aquí sin la victoria”, comentó ‘El Gallo Negro’.

El sudamericano admitió que fue duro pararse en una jaula ante más de 20.000 mexicanos, varios de los cuales lo quería ver perder.

“Se sintió bonito, sabía que el 99 por ciento de los mexicanos que estaban aquí me querían ver perder. Sin embargo, la pelea era con Lazy Boy, no con ellos, así que me enfoqué en él”, sentenció el peruano. EFE