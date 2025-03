Conmemoración del Día del Joven Combatiente deja más de 100 detenidos en Chile

Santiago de Chile, 30 mar (EFE).- La conmemoración del Día del Joven Combatiente en Chile dejó cerca de 80 detenidos en la Región Metropolitana y fuera de la capital más de 20, para un total de más de 100 a nivel nacional, informaron las autoridades este domingo en el balance de los disturbios registrados a lo largo del país.

"Prácticamente no tuvimos eventos de relevancia“, apuntó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien destacó que este año se registraron "menos eventos, no se atacó ningún cuartel, no hay carabineros heridos ni lesionados, tampoco hay civiles lesionados y se aumentaron el número de detenidos”.

“El número de detenidos en proporción al año pasado aumentó significativamente. Carabineros hoy día tienen una estrategia que no es ir a la detención general, sino ir a la detención específica", subrayó en una entrevista televisada.

Según reportó Carabineros, la policía militarizada chilena, numerosos incidentes se registraron en distintos puntos del Gran Santiago entre la noche del sábado y esta madrugada, principalmente en las comunas de San Bernardo, Cerro Navia, Peñalolén y Estación Central donde se levantaron barricadas y lanzaron artefactos incendiarios contra agentes policiales.

Un grupo de desconocidos, detallaron autoridades, intentó prender las primeras barricadas pasadas las 21:00 horas (00:00 GMT) en el sector de Villa Francia en Estación Central, interrumpiendo el tránsito e iniciando una concentración de manifestantes.

Villa Francia es un sitio emblemático de protesta, el corazón de una conmemoración que se despliega cada 29 de marzo rememorando el asesinato de dos hermanos a manos de Carabineros horas después de participar en una demostración en contra de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1985.

Militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización que fue brutalmente perseguida y diezmada durante los primeros meses del régimen civil militar, los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo fueron interceptados por una patrulla de la policía perteneciente a la 21° comisaría; tras una breve persecución, los jóvenes fueron ejecutados por los policías.

Por ser especialmente intenso en las áreas suburbanas y en algunos puntos concretos del centro de la capital, el Día del Joven Combatiente provoca que de forma preventiva servicios y comercios adelanten sus horarios de cierre.

A diferencia de versiones anteriores, este año la conmemoración no contó con grandes marchas ni manifestaciones en el centro de Santiago. EFE