Ayuso: "Hoy Roglic ha sido superior"

Barcelona (España), 30 mar (EFE).- El español Juan Ayuso (UAE) admitió este domingo que Primoz Roglic (Red Bull), vencedor de la Volta Ciclista a Catalunya tras un ataque en la última etapa que finalizó en Barcelona, ha demostrado ser superior a él, que finalmente terminó segundo en la clasificación general de la prueba.

El ciclista alicantino afrontaba la última jornada con un segundo de ventaja sobre el esloveno, que se llevó la etapa con una ventaja de 19 segundos tras culminar un ataque a 20 kilómetros de meta, en la cuarta de las seis ascensiones a la montaña de Montjuïc.

"En la entrada de la parte dura me he enganchado con un corredor, Red Bull ha avisado y ha arrancado desde abajo. He pagado ese esfuerzo para llegar a su rueda. Justo antes de coronar, Egan (Bernal) se ha abierto. Pero si no me hubiera enganchado, hubiera tenido el mismo resultado. Hoy Roglic era superior", valoró.

Ayuso calificó la etapa de "muy dura y disputada", después de que ayer se recortara la jornada reina debido a la fuertes rachas de viento que obligó eliminar todos los puertos de montaña previstos.

"Ayer fue un día muy extraño y creo que eso me puede haber afectado. Con la fatiga de una etapa reina creo que hoy hubiera sido diferente. Me voy bastante tranquilo. Sé por donde he fallado hoy", indicó.

El ciclista de Jávea, que esta temporada ya ha ganado la Tirreno Adriático, aseguró que, pese a la decepción en esta última etapa, "no cambia de mentalidad" con vistas al Giro de Italia, donde reconoció que su máximo rival volverá a ser Roglic. EFE