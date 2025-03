Andre Jardine afirma que está un escalón abajo para dirigir a la selección de Brasil

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- El entrenador del América del fútbol mexicano, Andre Jardine, aseguró este sábado que está un escalón por debajo de nombres como el de Pep Guardiola para dirigir la selección de Brasil como sucesor de Dorival Júnior.

"Yo sé que ayudamos a la conquista del oro olímpico a mi país, pero siento que Brasil está en busca de un entrenador del más alto nivel y se manejan nombres del tipo de Pep Guardiola. Yo estoy un escalón abajo en esos nombres", reconoció el estratega.

Jardine, quien llevó a su país a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmó que ser el seleccionador de su país es un sueño que espera cumplir en el futuro.

"Sé que algún día puedo ser merecedor de esa silla en Brasil, que es muy caliente, pero insisto, hoy Brasil está pensando en traer a un entrenador de nivel mundial y yo hoy disfruto de lo que vivo aquí en México con el América", señaló.

El estratega habló después del triunfo 3-0 de su equipo sobre Tigres UANL en la decimotercera jornada del Clausura 2025, torneo del que su equipo es líder y en el que busca un cuarto título de liga consecutivo.

"Me voy feliz porque hicimos un partido en el que casi todos nos salió, ante un equipo bastante sólido, al que cuesta hacerle gol, pero fuimos intensos e inteligentes y fuimos decisivos. Nos quedamos felices porque conservamos el primer lugar", puntualizó.

En el partido de este sábado el América se impuso con un doblete del uruguayo Brian Rodríguez, quien marcó uno de sus goles de penalti, y un tanto del chileno Víctor Dávila.

Ante la insistencia sobre si aceptaría dejar a las Águilas para tomar a la selección de su país, André Jardine reiteró su compromiso para permanecer en México.

"Agradezco que los medios me dan un valor importante para dirigir a mi selección. Me he sentido querido por la afición y los medios, pero yo me siento feliz y realizado en esta liga. Eso es muy importante para un entrenador; el respeto antes que todo", subrayó.

Con el triunfo, el América se confirmo como líder del certamen. Llegó a 30 puntos producto de nueve victorias, tres empates y una derrota.

En la decimocuarta jornada del Clausura 2025 las Águilas visitarán al Pachuca el próximo sábado. EFE

(fotos)