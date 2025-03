Alanis Morissette arranca suspiros de nostalgia en Lollapalooza Brasil

São Paulo, 29 mar (EFE).- Alanis Morissette se presentó este sábado en la XII edición del festival Lollapalooza Brasil, en São Paulo, con un recital que despertó la nostalgia del público al conmemorar los 30 años de su icónico trabajo 'Jagged Little Pill'.

Era una de las grandes atracciones de la jornada y no defraudó. La cantante canadiense trajo al Autódromo de Interlagos sus grandes éxitos, muchos de ellos recogidos en el álbum que lanzó en 1995 y le dio fama mundial.

A sus 50 años, Morissette, ganadora de siete Grammy, mostró todo su potencial vocal a lo largo de veinticinco temas, sin evidenciar signos de agotamiento durante las casi dos horas que duró el show.

Abrió con 'Hand in My Pocket', con una Luna llena saliendo por el escenario, y cerró con 'Thank You', dos himnos de su carrera. Tampoco faltaron 'You Oughta Know' e Ironic', sin duda la canción más tarareada por el público brasileño.

Prácticamente interpretó de principio a fin el álbum 'Jagged Little Pill', que en 2019 fue adaptado a un musical de Broadway, recibiendo 15 nominaciones en los premios Tony y ganando el Grammy a mejor Álbum de Teatro Musical (2021), aunque también trajo a Brasil sencillos de otros de sus trabajos.

La cantante se atrevió con algún 'obrigada' (gracias en portugués) y, en general, estuvo sobria frente a los miles de brasileños que vibraron cada vez que la artista tocaba la filarmónica y alargaba las notas hasta la extenuación.

Cerrará la jornada de este sábado Shawn Mendes, que regresa a Brasil tras encabezar la cartelera del Rock in Río el año pasado.

El domingo, la banda de rock metal estadounidense Tool, activa desde los años 90, y Justin Timberlake, apodado el 'Príncipe del pop' gracias a éxitos como ´Can't stop the feeling´, pondrán el broche de oro a la edición de este año de Lollapalooza Brasil. EFE