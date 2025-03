Trump reitera que EE.UU. necesita a Groenlandia para su seguridad

(Bloomberg) -- Mientras el vicepresidente JD Vance recorría el viernes la instalación militar en Groenlandia, el presidente Donald Trump reiteró su deseo de que Estados Unidos tome el control de la remota y rica isla del Ártico como territorio estadounidense.

“Necesitamos Groenlandia, y esto es fundamental para la seguridad internacional”, declaró Trump a la prensa desde el Despacho Oval. “Tenemos que tener Groenlandia; no es cuestión de: ‘¿Creen que podemos prescindir de ella?’. No, no podemos”.

Sus declaraciones, la última escalada en el objetivo declarado del presidente de asumir el control del territorio danés semiautónomo, se produjeron al tiempo Groenlandia forma un gobierno que excluye a los intransigentes que buscan una independencia rápida. El nuevo primer ministro y ganador de las elecciones de marzo, Jens-Frederik Nielsen, ha dejado claro que Groenlandia no está en venta.

Pero eso no impidió que Trump —ni Vance, el primer vicepresidente estadounidense en visitar ese terrirorio— reiteraran su deseo.

“El presidente está realmente interesado en la seguridad del Ártico, como todos saben, es un gran problema y solo emperorá en las próximas décadas”, dijo Vance a los militares estadounidenses poco después de llegar.

La campaña ha dejado a Nielsen, de 33 años, en una posición incómoda en el centro de una batalla geopolítica por el control de la riqueza mineral, mientras el derretimiento de los casquetes polares abre rutas de navegación en una región remota y antes inaccesible.

En vísperas de la visita, el presidente ruso, Vladímir Putin, dejó claro lo que está en juego y dijo que estaba siguiendo la situación muy de cerca, y que la afirmación de Trump era “seria”.

Rusia y EE.UU. están involucrados directamente en negociaciones sobre Ucrania y la decisión de Putin de opinar sobre Groenlandia, dadas todas las sensibilidades en torno al tema, muestra su propio interés estratégico en el Ártico mientras los otrora enemigos de la Guerra Fría hacen balance de sus propias esferas de influencia.

El propio Trump subrayó la importancia estratégica de la isla cuando habló con la prensa el viernes.

“Si observamos Groenlandia ahora mismo, si observamos sus vías fluviales, hay barcos chinos y rusos por todas partes, y nosotros no podremos hacer eso”, dijo. “Realmente no dependemos de Dinamarca ni de nadie más para resolver esta situación”.

Este es el clima político tenso al que se han sumado los Vance. A él se une su esposa, Usha Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario de Energía Chris Wright —quienes originalmente estaban en el viaje, regresaron y volvieron a ser incluidos.

Los funcionarios europeos desconfían intrínsecamente del segundo al mando de Trump y de su antipatía por Europa. En la Conferencia de Seguridad Múnich, insultó al continente y les dijo que temían a sus propios votantes. Este viaje lo convierte en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Groenlandia.

La forma en que se unió a la gira por Groenlandia fue inusual.

Originalmente se concibió que la delegación fuera encabezada por su esposa, junto con Waltz y Wright. También se promocionó como una excursión familiar para disfrutar de los paisajes, e incluyó una carrera nacional de trineos tirados por perros.

Pero las autoridades danesas y locales se sintieron inmediatamente molestas tanto por el tamaño del grupo como por las verdaderas intenciones del viaje. La reacción negativa provocó una reducción del grupo y del itinerario.

El resultado final fue una ampliación del alcance de la visita, algo que Vance intentó minimizar. En un mensaje de video, dijo que no quería dejar que su esposa “se divirtiera sola”.

Y en las primeras paradas, Vance mantuvo la situación en un tono alegre, empleando un insulto para quejarse de las temperaturas bajo cero, almorzando con miembros del servicio y bromeando con la coronel de la base por su participación en una zambullida para atrapar osos polares.

El propio Trump eludió la pregunta de con qué fuerza reclamaría ese territorio subrayando los vínculos históricos entre EE.UU., Groenlandia y Dinamarca.

“Nos llevamos bien con Groenlandia y nos llevamos muy bien con Dinamarca”, dijo. “Siempre hemos sido aliados de Dinamarca. Hay muchos negocios de ellos en EE.UU. Nosotros no hacemos mucho allí, pero ellos hacen muchos negocios en EE.UU., y creo que quieren ver que eso funcione”.

¿Quieren los groenlandeses que el plan prospere? Una encuesta reveló que el 85% no.

Pero Trump sigue sin convencerse.

“No lo sé”, dijo Trump en una entrevista el miércoles con el presentador conservador Vince Coglianese. “No creo que no estén entusiasmados. Creo que debemos hacerlo y convencerlos”.

Traducción editada por Paola Torre.

