Obispos de Sudán del Sur hacen un llamado a la paz ante la escalada de violencia

Yuba, 29 mar (EFE).- La Conferencia Episcopal Católica de Sudán del Sur y Sudán (SSSCBC, por sus siglas en inglés) hizo este sábado un llamamiento a la paz y advirtió que la creciente violencia y la agitación política en el país amenazan con deshacer años de frágil progreso.

Los obispos condenaron en un comunicado el desarrollo de los recientes enfrentamientos entre las gubernamentales Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), la reciente detención de líderes políticos, como el arresto del vicepresidente y líder opositor, Riek Machar, y el creciente desplazamiento de civiles.

Asimismo, instaron al presidente sursudanés, Salva Kiir, y a todas las facciones políticas a defender el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur), enfatizando que el regreso a la guerra traería "consecuencias catastróficas".

"La desatención política al sufrimiento de nuestro pueblo, los pobres, los desplazados, los huérfanos y las viudas no pasará desapercibida ante Dios", advirtieron los obispos, que pidieron también el fin de la presencia militar extranjera, en referencia de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), que se desplegaron a mediados de mes en apoyo a Kiir.

Los obispos reafirmaron su compromiso de actuar como mediadores e hicieron un llamado a la sociedad civil, los líderes tradicionales y la comunidad internacional a unirse para rechazar la guerra.

"Nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal Católica de Sudán y Sudán del Sur, hablamos con una sola voz, afligidos y alarmados por la escalada de violencia y el deterioro del clima político en Sudán del Sur", agregaron.

Los obispos citaron las palabras del Papa Francisco durante su visita a Yuba en 2023: "No más derramamiento de sangre, no más conflictos y no más violencia. ¡Que haya paz!".

Pese a la escalada de tensión de la última semana, en la jornada de ayer tanto Gobierno como oposición emitieron comunicados llamando a la contención y mostrando su apoyo y compromiso con el acuerdo de paz de 2018, que puso fin a un lustro de guerra civil.

La oposición armada reclamó también la liberación de su líder, Riek Machar, que desde el miércoles se encuentra bajo arresto domiciliario y quien se enfrentará a un proceso judicial tras ser acusado ayer por el Gobierno de conspirar para evitar nuevas elecciones y reiniciar un conflicto interno. EFE