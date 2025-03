Míchel: "El Barça tiene tres o cuatro de los mejores jugadores del mundo ahora mismo"

Girona, 29 mar (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado este sábado en rueda de prensa que el Barcelona, siguiente rival, tiene "tres o cuatro jugadores de los mejores del mundo ahora mismo" y que el partido de este domingo en el Estadi Lluís Companys será "del nivel más alto del mundo".

"Lamine Yamal es el mejor extremo del mundo y Pedri es el mejor '8' del mundo y la capacidad de lectura de juego de Lewandowski y la profundidad de Raphinha son top, más la capacidad de Balde por fuera y de De Jong para romper líneas en la conducción", ha observado Míchel.

En este sentido el técnico rojiblanco ha destacado que "parar al Barça es difícil" porque el equipo de Hansi Flick tiene "muchos recursos y muchas combinaciones para hacer daño a cualquier rival" y ha reconocido que "la clasificación, el juego del Barça y la versión de este año del Girona no permiten ser "optimistas".

Sobre Lamine Yamal también ha afirmado que la mejor forma para que sufra y no esté cómodo es hacerlo correr detrás del balón: "Soy un enamorado y un apasionado del fútbol y no me planteo ni mucho menos estar fuera del juego limpio contra un jugador que da tanto al fútbol".

También ha añadido que el Girona sufrirá "seguro" y que lo normal será estar "más en defensa que en ataque" y ha apuntado que el Barça es el equipo de LaLiga que tiene la línea defensiva más lejos de su portería y que juega con menos metros entre líneas.

El encuentro catalán de este domingo será "un reto apasionante" para el Girona y Míchel ha contado que les ha pedido a sus futbolistas que sean capaces de llegar a portería rival y que jueguen con la mentalidad de "hacer un partidazo y de ganar, porque si no es imposible competir contra el Barça y contra nadie".

Míchel también ha reconocido que ganar sería "muy importante" porque después de seis partidos sin conocer la victoria el equipo está en una "posición difícil" y permitiría estar "más cerca del primer objetivo y el más importante: continuar en Primera División".

Se ha mostrado "tranquilo" por las sensaciones que le transmite el equipo y ha admitido que el centrocampista Oriol Romeu, cedido por el Barça, no está "descartado" porque el club se plantea pagar la penalización para liberarlo de la cláusula del miedo, aunque este sábado no entrenó con el equipo por un asunto personal. EFE

