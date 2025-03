'Mesa de Regalos': el éxito en el cine mexicano que sorprende hasta a sus productores

David Álvarez

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- La taquilla en el cine ha observado un descenso en sus ingresos desde que la industria se detuviera en 2020 por la pandemia, sin embargo, éxitos como la cinta mexicana 'Mesa de Regalos' han vuelto a colarse en el top de las más vistas de la historia del país norteamericano superando los dos millones de espectadores.

“La verdad no nos la creemos. La verdad es que fue un éxito que nos esperábamos que le iba a ir bien, pero no sabíamos qué iba a ir tan bien”, confesó este sábado en entrevista con EFE el director de la película, Noé Santillán-López.

'Mesa de Regalos' cuenta la historia de Nicolás, interpretado por José Eduardo Derbez, y Antonia (Cassandra Sánchez-Navarro), dos amigos que tras varios años de relaciones poco fructíferas deciden anunciar que se casan, aunque nunca fueran novios, para recolectar dinero de sus familiares y amigos, y cumplir sus sueños.

Lo que podría parecer la típica comedia romántica que algunos daban por un género muerto o perdido, ha sido el catalizador para que la cinta producida entre varios países por la española The Mediapro Studio y la argentina Pampa Films, se colara entre las 16 películas más vistas en la historia de México.

“La comedia que funciona y la que es universal, es la comedia que habla de cosas serias (...) Cuando tocas temas serios, cuando tocas temas duros, cuando tocas temas sensibles y te ríes de ellos y llegas de esa manera, creo que la gente responde de una o de una forma mucho más fuerte”, explicó Santillán-López.

La cinta de animación de Disney 'Moana 2' (2024) o la última de Marvel, 'Capitán América: un nuevo mundo' (2025), han sido algunos de los rivales a los que ha enfrentado, no solo en taquilla sino también en la plataforma digital de su distribuidora, Disney Plus, en la que se coló directamente al top 2 tras su estreno.

Pero la disputa no es solo contra las grandes compañías y producciones, también es con el encasillamiento que sufren ya no solo las comedias, sino todas las cintas que reciben la etiqueta de película mexicana y que por ende se espera que sean peor que, por ejemplo, las que llegan de Hollywood.

“En México nos encasillan a otro género que es película mexicana y está raro porque hay películas mexicanas que son dramones, películas mexicanas que son thrillers, son de acción, con terror y todas somos un género, película mexicana. Y creo que justo esta película, como otras de mis compañeras que están saliendo ahorita, estamos empezando a romper eso, a distinguir eso”.

En las taquillas de cine rara vez se cuela una película entre las más vistas sin una gran apuesta, como la que hizo Catalina Porto, directora de MediaPro Studio en México y Colombia, con 'Mesa de Regalos'.

“El proyecto ha tenido mucha, mucha suerte. Sin embargo, creo que como que todos los frentes que teníamos que cubrir y todo lo que correspondía a nosotros, pues realmente lo hicimos. Este es uno de esos proyectos como que lo ves y dices, es que no me arrepiento de nada, o sea no me faltó ponerle nada", dijo Porto.

La productora apuntó que la vuelta de las vacaciones de Navidad, tras la que “la gente viene de gastar mucho”, pudo ayudar en el estreno de la cinta del pasado 16 de enero y que la utilización de canciones populares como 'La Macarena' facilitó su promoción en redes sociales. EFE

