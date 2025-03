Líder de Hizbulá advierte de represalias si Israel continúa su agresión contra el Líbano

Beirut, 29 mar (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, advirtió este sábado de que si Israel no abandona el país y sigue con su agresión contra el Líbano, "no quedarán más opciones" que tomar medidas más drásticas para defender la soberanía libanesa.

"Esta resistencia (Hizbulá) sigue presente y comprometida con el acuerdo (de alto el fuego) en esta etapa, pero si Israel no se compromete con el acuerdo, y el Líbano no logró conseguir el resultado esperado a nivel político, no habrá más remedio que optar por otras opciones", dijo Qasen en un discurso televisado por la cadena libanesa Al Manar, voz del grupo chií. EFE