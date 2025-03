La permanencia y Europa se citan en Mestalla

Valencia/Palma, 29 mar (EFE).- Valencia y Mallorca retomarán en Mestalla la rutina liguera, con el reto de alargar su buen momento con una victoria que les acerque a dos objetivos opuestos: la permanencia para los locales y Europa para los visitante, que acuden con varias bajas.

Después de casi seis meses en la zona roja, el equipo de Carlos Corberán logró salir del descenso hace dos jornadas, pero la distancia es mínima. Al Valencia tan solo le separa un punto del abismo, mientras que el Mallorca está a una plaza y cuatro puntos de los puestos europeos.

Asimismo, la distancia del Valencia también es pequeña con sus competidores por la salvación, por lo que una victoria podría ser un gran paso en lo que el técnico valencianista ha catalogado como ‘maratón de resiliencia’.

Tras el parón por selecciones, el Valencia vuelve a jugar en su feudo veintidós días después. Mestalla es el lugar en el que los blanquinegros han logrado sus mejores resultados, con cuatro victorias en los últimos seis partidos, y para lograr la salvación es clave prolongar el buen rendimiento en casa.

La mayor incógnita en el once de Corberán será la delantera. Sadiq Umar, que ya está recuperado de su proceso febril del viernes, entró en el once titular ante el Atlético de Madrid y no ha salido desde entonces.

El nigeriano ha sido el titular durante todo el mes de marzo en el que Hugo Duro ha estado fuera por una lesión en el sóleo, por lo que, con los dos delanteros disponibles, Corberán debe elegir si Sadiq sigue siendo titular u opta por jugar con dos puntas por primera vez.

Con Mamardashvili como titular indiscutible, pese a su error contra el Valladolid, y el centro del campo claro, la otra duda será la línea defensiva. El Valencia ha jugado tanto con línea de cuatro como de cinco que depende de las fases de juego va cambiando. Para el domingo, Corberán tendrá las bajas de los lesionados Iván Jaime y Thierry Rendall.

Aunque está por ver cómo reaccionará tras el parón, el Mallorca saltará a Mestalla después de enlazar la mejor racha de la temporada en el último mes y medio con dos victorias ante Las Palmas (3-1) y Espanyol (2-1) y cuatro empates.

El equipo recuperó la versión alegre que le caracterizó por momentos durante la primera vuelta, agradeciendo el retorno de Takuma Asano y la mejor versión de Vedat Muriqi, que se perderá el duelo por lesión.

El atacante kosovar tiene unas molestias musculares que le impiden estar al cien por cien al igual que Cyle Larin, que tampoco podrá jugar. Ambas ausencias dejan a Abdón Prats como única referencia arriba, junto al canterano Marc Domènech.

A pesar de las bajas arriba, Jagoba Arrasate ha dejado abierta la posibilidad de volver a alinear una defensa de cuatro lejos de Son Moix tras haber salido con cinco atrás en los últimos desplazamientos, por lo que podría plantear un equipo más ofensivo de lo habitual.

Sin embargo, en la cabeza del técnico de Berriatúa está la necesidad de dejar su portería a cero por primera vez en 2025 con la duda por molestias de Martin Valjent. El cuadro bermellón ha bajado considerablemente su rendimiento defensivo respecto a los primeros meses de liga y errores puntuales le han condenado en varios partidos.

Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà; Diego López, Barrenechea, Javi Guerra, Luis Rioja; André Almeida y Umar Sadiq o Hugo Duro.

Mallorca: Greif; Maffeo, Raíllo, Copete, Lato; Samú, Morlanes, Darder; Asano, Abdón, Dani Rodríguez.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité Extremeño)

Estadio: Mestalla

Hora: 18:30 horas.

Clasificación: Valencia (16º, 28 puntos), Mallorca (7º, 40 puntos)

El dato: El Valencia no gana al Mallorca en Mestalla desde 2019 con dos empates y una derrota del conjunto mallorquín en las tres últimas visitas.

Las frases:

Carlos Corberán: "Tenemos ganas de volver a luchar y avanzar con la afición hacia el objetivo que tenemos".

Jagoba Arrasate: "Este Valencia es muy diferente, es una salida muy complicada".

Bajas: Thierry Rendall e Iván Jaime por lesión en el Valencia. Robert Navarro (lesión), Vedat Muriqi y Cyle Larin (molestias musculares) en el Mallorca.

Altas: Hugo Duro en los locales. Copete en el Mallorca (vuelve tras sanción).

Dudas: Martin Valjent (Mallorca)

Apercibidos: Foulquier, Rioja y Gayà por el Valencia. Raíllo, Valjent, Mascarell, Samú y Abdón por el Mallorca. EFE

