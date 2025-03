Evo Morales dice que con su nuevo partido político ganará elecciones y "salvará Bolivia"

Villa Tunari (Bolivia), 29 mar (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este sábado que con su nuevo partido político, que se creará en un congreso con sus seguidores este fin de semana, ganará las elecciones generales de agosto y así "salvará Bolivia".

"Aquí no hay plan B, cuando hablan de plan B (se refieren) al imperio, al Gobierno y a la derecha, hay un solo plan, el candidato único es Evo presidente (...) todos vamos a ganar las elecciones para salvar Bolivia", dijo el exmandatario durante su discurso en el congreso con sus seguidores, que se realiza hasta el lunes en la localidad central de Villa Tunari del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.

De forma paralela, el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) se reúne en La Paz para modificar sus estatutos y quitar el artículo que nombra a Morales como "líder nato" del bloque, quien lideró el partido casi 30 años y que ahora renunció a su militancia y lanzó su precandidatura presidencial con Frente para la Victoria (FPV) para los comicios de agosto.

"Convoco a ustedes responsablemente, a la cabeza de los dirigentes del instrumento político (que elaboren) nueva tesis política, nueva estructura del instrumento y vamos a parir un nuevo nombre, el verdadero", señaló el expresidente de Bolivia.

Arropado por miles de afines reunidos en el estadio de Villa Tunari, Morales aseguró que él, sus dirigentes y sus seguidores son los que están "defendiendo la verdadera democracia".

"Solo este pueblo va a defender la economía, la democracia y nuestra querida y amada Bolivia", agregó.

Morales también recordó que, a su juicio, de forma "ilegal a inconstituciional" le "robaron" la sigla del MAS, luego de que el ente electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconocieran en noviembre a Grover García, afín al presidente Luis Arce, como nuevo presidente del partido oficialista.

Por su parte, Ponciano Santos, dirigente leal a Morales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dijo que "el único que puede salvar Bolivia" de la situación económica que vive es el exgobernante.

"Llamo a la unidad y convoco a todos a no traicionar nuestra historia, no traicionar a nuestro comandante Evo y seguir luchando por nuestra patria. No nos vamos a doblar, ni nos vamos a arrodillar ante este Gobierno de la derecha, mucho menos ante el imperio. Los traidores no nos sirven”, afirmó Santos.

El presidente adelantó que se formaron 27 comisiones que trabajarán sobre temas de litio, economía, Madre Tierra, turismo y políticas, entre otros, para elaborar el plan del nuevo partido político y que las conclusiones más el nombre del nuevo bloque serán dados a conocer el lunes.

Morales participó en la inauguración del congreso a pesar de la orden de aprehensión que hay en su contra por un caso de trata agravada de personas y por lo cual cientos de sus seguidores lo resguardan en la región para evitar que sea capturado.

Ambos encuentros se realizarán cuando el MAS cumple 30 años como el principal partido político de representación de los sectores populares, indígenas y campesinos de las últimas décadas.

El oficialismo boliviano comenzó a dividirse tras la crisis política de 2019 que provocó la renuncia de Morales a la Presidencia y su exilio a México y Argentina.

Asimismo Arce y Morales comenzaron a distanciarse a finales de 2021 por diferencias en la candidatura presidencial del MAS y por las decisiones del Gobierno. EFE

