Escasez y dependencia farmacéutica: el posible coste de los aranceles de EE.UU. a la India

Juan Verano y Mikaela Viqueira

Nueva Delhi/Los Ángeles, 29 mar (EFE). La posible entrada en vigor de aranceles por parte de Estados Unidos sobre sus socios comerciales, incluyendo a la India, podría comprometer y estirar al límite el suministro de medicamentos genéricos de bajo coste que sostienen gran parte del sistema sanitario estadounidense.

Considerada "la farmacia del mundo", el país asiático mantiene una posición dominante en el mercado de EE.UU. por la capacidad de las farmacéuticas indias para producir medicamentos genéricos de alta calidad a precios significativamente más bajos que los de sus competidores.

Esto se traduce en un volumen de exportación de fármacos indios a EE.UU. con un valor de 8.079 millones de dólares, según los últimos datos del Ministerio de Comercio del país asiático.

Si bien EE.UU. no impone aranceles de importación sobre los productos farmacéuticos procedentes de la India, el país asiático aplica aranceles de importación de entre el 5 % y el 10 % a los productos farmacéuticos procedentes de Estados Unidos.

La gran dependencia hacia "la farmacia del mundo"

La intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de equiparar la semana que viene el los aranceles, en una suerte de 'ojo por ojo' por los impuestos de la India, que en su opinión son "muy altos" podría afectar a los importadores estadounidenses, que presentan una fuerte dependencia hacia la considerada "farmacia del mundo".

"Tenemos que traernos los productos farmacéuticos a nuestro país. No queremos depender de nadie como nos pasó durante el (la pandemia de) covid-19", opinó este viernes Trump desde el Air Force One, aunque el mandatario no quiso confirmar si el porcentaje de incremento arancelario sería del 15 % o menor.

"Si analizamos la estructura de producción y la cadena de suministro de Estados Unidos, aproximadamente el 50 % de su volumen de medicamentos genéricos proviene de la India. Por lo tanto, existe una dependencia significativa de los complejos manufactureros indios por parte de EE.UU.", dice a EFE Shrikant Akolkar, analista de la firma Nuvama Group.

Esta accesibilidad a los medicamentos de bajo coste contribuye al ahorro en salud de los estadounidenses, por lo que asegurar su continuidad "sigue siendo una prioridad compartida por ambas naciones", sostiene por su parte Sudarshan Jain, secretario de la Alianza Farmacéutica India, la organización que reúne a las mayores compañías farmacéuticas del país asiático.

A pesar de esta gran dependencia, el experto se muestra cauto sobre el impacto directo de los aranceles que Trump podría imponer a la industria india.

Akolkar considera "difícil" que las empresas indias puedan trasladar el aumento de precios derivado de una eventual subida arancelaria a los pacientes y al sistema de salud de Estados Unidos, donde los precios de los medicamentos han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años.

La pregunta clave, en caso de que lleguen a imponerse estas nuevas tarifas sobre el mercado, recae en qué sucederá con la cadena de suministro, ya que si algunas empresas indias comienzan a retirar ciertos productos, incluso aquellos considerados esenciales, podría generarse una escasez de insumos en Estados Unidos.

Los fabricantes de genéricos "no pueden absorber los nuevos costos. Nuestros fabricantes venden a precios extremadamente bajos, a veces con pérdidas, y se ven cada vez más obligados a abandonar mercados donde sus ingresos están por debajo del valor real", apunta el presidente y director ejecutivo de la Asociación para Medicamentos Accesibles, John Murphy III.

"Desde los ingredientes básicos hasta los productos terminados, los medicamentos estadounidenses dependen de una cadena de suministro global que ya se encuentra bajo presión y necesita fortalecerse, agrega.

Aunque las empresas indias no trasladen directamente el costo, la escasez inducida por su posible retirada de algunos productos podría igualmente impactar en el precio final para los consumidores estadounidenses.

La absorción de los impuestos se verá reflejada en un aumento de precios que afectará sobre todo a aquellos pacientes que pagan un pequeño copago mensual o el precio real de los medicamentos recetados en un país que no depende de un sistema público de salud.

"Para las personas con seguro médico privado, con ingresos familiares de 25.000, 30.000, incluso 50.000 dólares al año -el promedio de un salario anual en EE.UU.-, el costo de los pagos de bolsillo puede ser una gran carga", indica a EFE Alan Sager, profesor de Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

En un sistema que ya enfrenta carencias de medicamentos genéricos para tratamientos como el cáncer los aranceles "podrían reducir las compras, lo que podría incrementar la escasez existente", añade.

"Por desgracia, nadie en Estados Unidos es responsable de garantizar que todos los medicamentos necesarios, seguros y eficaces estén realmente disponibles", concluye el experto. EFE

(foto)(vídeo)