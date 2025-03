El británico Jake Dixon "muy contento por la primera pole de la temporada"

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El británico Jake Dixon (Boscoscuro) se ha mostrado muy satisfecho por haber conseguido "la primera pole de la temporada", para el Gran Premio de Las Américas de Moto2.

"Estoy encantado de conseguir mi primera pole de la temporada después de hacer un pequeño cambio en la moto antes de la clasificación y no iba en la dirección correcta, pero éste es un gran mérito de la profesionalidad del equipo, que ha hecho un cambio rápido para que volviera a rodar más cómodo", reconoce Dixon en la nota de prensa del equipo Marc VDS.

"He cometido un pequeño error en mi vuelta rápida en la penúltima curva y no me esperaba ese tiempo, si no fuera por el equipo no estaría haciendo lo que estoy haciendo; ahora mi objetivo es estar entre los cinco primeros y mantener la regularidad", comenta Dixon, quien señala que habrá que ver "cómo se desarrolla la carrera al principio y luego ya veremos". EFE