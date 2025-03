Autoridades religiosas confirman al menos 250 muertos solo en las 50 mezquitas derrumbadas en Birmania

Al menos 250 personas murieron el viernes por el terremoto que ha afectado a Birmania solo en las 50 mezquitas derrumbadas en la capital del país, Naipidó; y en las regiones de Mandalay y Sagaing, según ha informado este sábado el Consejo Islámico de Birmania, que augura que el balance seguirá aumentando.

"No hemos podido retirar los escombros todavía. No hay bastantes rescatistas. Solo podemos hacer estimaciones de la cantidad de personas que están sepultadas en casas y mezquitas. No podemos sacarlos de los edificios derrumbados", ha explicado un portavoz del Consejo en declaraciones telefónicas recogidas por el portal de noticias Myanmar Now.

El portavoz ha explicado que el terremoto ocurrió cuando se estaban celebrando actos religiosos en todo el país, ya que el viernes es el día santo de la semana para la religión islámica.

En concreto ha mencionado los graves daños sufridos por la mezquita de Sule Kone, la mezquita de Taung Sin Kung o la mezquita de Shwe Phone Shein, todas ellas en Mandalay. Las mezquitas son además edificios antiguos y que no han recibido ningún tipo de reparación desde 1962 debido a la inestabilidad política, según recoge el portal.

Las autoridades militares que gobiernan Birmania han informado hasta el momento de un balance oficial de 1.002 muertos y 2.376 heridos como consecuencia del terremoto, aunque se espera que la cifra aumente en las próximas horas.