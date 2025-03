Ana Brito desvela detalles de su faceta como madre

Siendo uno de los rostros más conocidos en redes sociales por su contenido y su podcast, Ana Brito está saboreando uno de los mejores momentos de su vida. Hace unos días habló ante los medios de comunicación sobre su faceta como madre, la más desconocida, y lo cierto es que consiguió enamorarnos aún más.

"No es fácil, pero yo creo que cada uno hace lo que puede", confesaba, ya que "no hay un libro de instrucciones y al final hay que quedarse con lo bueno, que no somos perfectos y que hacemos lo que podemos", por eso aconseja que hay que "inculcarles cuando son pequeños que hay que ayudar de cualquier manera".

En cuanto a cómo se define ella como madre, desvelaba en tono bromista que como un "desastre" aunque "cariñosa" aunque reflexionaba que eso "habría que preguntarle a mi hija".

La influencer también desvelaba que en estos momentos "estoy viviendo mi sueño, pero soy una persona que nunca deja de soñar" por lo que "hay que seguir soñando todos".