¿Abdominoplastia después del embarazo? Te contamos cuál es el momento ideal

El embarazo es uno de los momentos más especiales en la vida de la mujer porque transforma su vida para siempre, pero también su cuerpo. Una de las zonas que más sufre durante los nueve meses es el abdomen y después de dar a luz muchas buscan recuperar su figura... pero a veces no es fácil.

En ocasiones, el ejercicio y la dieta no son suficientes para eliminar la flacidez, estrías o exceso de piel que queda como recuerdo del embarazo y es entonces cuando entra en juego un tratamiento que cada vez tiene más demanda: la abdominoplastia... pero, ¿cuándo es el momento ideal para someterse a ella?

Lo primero que debes saber es que esta intervención quirúrgica tiene como objetivo eliminar el exceso de piel y grasa del abdomen, así como reparar los músculos abdominales que, tras el embarazo, pueden haberse distendido o separado. Siendo uno de los procedimientos estéticos más efectivos para recuperar un vientre firme, plano y tonificado que devolverá armonía a la figura corporal.

Durante el embarazo, la piel del abdomen se estira para adaptarse al crecimiento del bebé. Además, los músculos rectos del abdomen se separan progresivamente para hacer espacio, lo que puede dejar como secuela una separación que no siempre se corrige con ejercicios. Tras el parto, muchas mujeres notan que su abdomen no vuelve a ser el mismo, incluso si recuperan su peso habitual. Por ello, la preguntan que se hacen muchas es... ¿cuándo es el momento perfecto para hacerse la abdominoplastia post embarazo?

La respuesta depende de varios factores, pero el momento ideal es al menos 6-12 meses después del parto porque es el tiempo mínimo en el que el cuerpo vuelve a su estado habitual. Además, también es importante haber terminado con la lactancia, ya que las hormonas influyen en la elasticidad de la piel y cicatrización.

Por supuesto, antes de someterte a esta cirugía lo ideal es tener un peso estable y, muy importante, no tener intención de un nuevo embarazo a corto plazo. Aunque la cirugía no impide futuros embarazos, lo recomendable es realizarla cuando no haya planes inmediatos de tener más hijos, ya que un nuevo embarazo puede alterar los resultados conseguidos.

¿Los beneficios? La abdominoplastia elimina el exceso de piel y grasa abdominal; corrige la diástasis abdominal, devolviendo firmeza y funcionalidad a la musculatura; reduce visiblemente las estrías; y mejora la autoestima y calidad de vida de la paciente al recuperar la silueta previa al embarazo.

Además, muchas mujeres optan por combinar la abdominoplastia tras el embarazo con otros tratamientos corporales, como la lipoescultura, para redefinir aún más su figura. Una combinación que también es conocida como el Mommy Makeover.

De la recuperación no debes preocuparte. Los primeros días es necesario un reposo relativo llevando una faja compresiva durante algunas semanas y, trascurrido ese tiempo, muchas pacientes retoman sus actividades cotidianas evitando esfuerzos físicos intenso. Los resultados son visibles desde el primer mes y van mejorando progresivamente.

Si después del embarazo sientes que tu abdomen no vuelve a la forma habitual, te incomoda la flacidez o has perdido confianza en ti misma por estos cambios corporales... no lo dudes, la abdominoplastia puede ayudarte a recuperar tu bienestar físico y emocional.

Eso sí, antes de tomar una decisión, es importante que un especialista valore tu caso de manera personalizada... y para ello, qué mejor que Clínicas Dorsia, que cuentan con especialistas en cirugía estética que te acompañarán en todo el proceso, desde la primera consulta hasta la recuperación.