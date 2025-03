Trump habría llegado a acuerdo pro bono de US$100 millones con Skadden

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump anunció que había llegado a un acuerdo con el bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom para que le proporcione al menos US$100 millones en asesoría legal pro bono para atender las prioridades de su gobierno.

Este es el ejemplo más reciente de un bufete de abogados de lujo que ofrece servicios para evitar posibles sanciones por parte del gobierno federal. La firma de abogados también financiará un programa de becas, se comprometerá a contratar en función del mérito y aceptará no denegar la representación en función de las creencias políticas, dijo Trump.

“Esto fue esencialmente un trato”, dijo Trump en un evento en la Oficina Oval el viernes. “Agradecemos que Skadden haya acudido a la mesa”.

La Casa Blanca ha firmado órdenes ejecutivas que restringen la capacidad de algunos bufetes de abogados para trabajar con el gobierno federal y revocan las autorizaciones de seguridad, apuntando particularmente a los abogados involucrados en los esfuerzos para procesar a Trump antes de su regreso al cargo. El anuncio se produce una semana después de que el bufete de abogados Paul Weiss llegara a un acuerdo similar con Trump después de que el presidente tomara medidas para prohibir a los abogados del bufete el acceso a los edificios gubernamentales.

