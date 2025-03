S&P 500 cae 2%; temores económicos impulsan repunte de los bonos

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron, los bonos avanzaron y el oro alcanzó un máximo histórico, tras señales de debilidad en el principal motor de la economía de EE.UU. y preocupaciones de que la inflación pueda ganar más fuerza en medio de una guerra comercial.

Con solo una sesión más antes del final de un trimestre que promete ser el peor del S&P 500 desde 2022, el indicador cayó un 2%. Los datos mostraron una caída en el sentimiento del consumidor estadounidense y un aumento en las expectativas de inflación a largo plazo. Esto después de que otro informe destacara un gasto tibio y un repunte en los precios antes del gran despliegue arancelario de EE.UU. la próxima semana. Un indicador de megacapitalizaciones tecnológicas cayó un 3,5%. El rendimiento de treasuries a 10 años cayó 10 puntos básicos al 4,26%.

El dólar bajó un 0,1% y el bitcóin un 4%.

A medida que se expande la política arancelaria del presidente Donald Trump, los consumidores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que los aranceles adicionales eleven los precios. Un aumento prolongado de los costos podría impulsar a los hogares a recortar el gasto discrecional, lo que tiene implicaciones para la economía en general, y las empresas estadounidenses.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 2% a las 4 p.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 cayó un 2,6%El Dow Jones Industrial Average bajó un 1,7%El índice MSCI World cedió un 1,7%El Nasdaq Composite cayó un 2,7%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return bajó un 3,5%El índice Russell 2000 cedió un 2,1%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%El euro subió un 0,2% a US$1,0826La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,2945El yen japonés subió un 0,9% a 149,75 por dólarEl dólar canadiense se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,4316

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 4,1% a US$83.733,65Ether cayó un 6,7% a US$1.872,77

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos al 4,26%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cinco puntos básicos al 2,73%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó nueve puntos básicos al 4,69%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,2% a US$69,11 el barrilEl oro spot subió un 0,8% a US$3.081,23 la onza

América Latina

