Paunovic: "Si defiendes bien no pierdes, pero para ganar hay que atacar"

Oviedo, 28 mar (EFE).- El nuevo entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, aseguró este viernes, en el acto de presentación como técnico azul, que en el fútbol "si defiendes bien no pierdes, pero para ganar hay que atacar".

"Desde que me fui siempre pensé que iba a volver. Fuimos descendidos de manera injusta en 2001 y con ese dolor me fui. He estado veinticuatro años conteniendo esas emociones. Creo que es el momento para volver y arreglar esa situación", comentó el exjugador azul, que recordó su etapa como futbolista y aquel descenso del Oviedo a Segunda División en 2001.

Preguntado por sus primeros días en la capital del Principado, el entrenador serbio explicó que su sensación es que este equipo necesita "que se prenda la mecha" y que sus nuevos futbolistas "han aceptado la idea de este cuerpo técnico, han sido comprensivos".

"Conozco a Jesús Martínez del campo de batalla en México. No hablé con él hasta que se iniciaron los contactos y cuando me llamó me transmitió el por qué cree que este cuerpo técnico encaja en este proyecto del Real Oviedo", afirmó Veljko Paunovic sobre su relación con el presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del club azul.

Para finalizar, el nuevo técnico oviedista, que hoy dirigió su segundo entrenamiento, habló de Santi Cazorla, capitán azul, como "un emblema del club y del equipo" y como "un gran recurso que puede ayudar al Oviedo tanto en el presente como en el futuro", haciendo referencia al centrocampista y a otros jugadores importantes del vestuario como "cinturones negros".

Al Real Oviedo, que suma 51 puntos y es sexto en la clasificación de Segunda División a falta de diez jornadas para el final de liga, tan solo le queda un entrenamiento antes de recibir este domingo (16:15 horas) al Málaga. EFE

