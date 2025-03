Montse Tomé, sobre la ausencia de Hermoso: "No hay ningún motivo extradeportivo"

Vigo, 28 mar (EFE).- La seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, aseguró este viernes que “no hay ningún motivo extradeportivo” para justificar la ausencia de Jenni Hermoso de su convocatoria, ante el doble compromiso contra Portugal de la fase de grupos de la Liga de las Naciones Femenina.

“No hay ningún motivo extradeportivo, por ahí es por donde últimamente se puede comentar. Valoramos a Jenni, sabemos que está trabajando para venir a la selección. Es una jugadora con experiencia, con historia en la selección y tanto Jenni como Misa (guardameta Real Madrid) son dos jugadoras que están en la prelista y si están ahí es porque hacen las cosas bien”, manifestó.

En su comparecencia ante los periodistas en la sala de prensa del estadio de Balaídos, escenario del segundo duelo ante el combinado portugués, la entrenadora del equipo nacional dejó “la puerta abierta” para que la actual centrocampista del Tigres mexicano regrese a la selección.

“Jenni ha sido y es una jugadora importante. En este último mes su rendimiento en el campo ha evolucionado, y me consta que está con ganas de volver a la selección. No hay ninguna puerta a cerrada a ninguna jugadora, pero tenemos que elegir a las mejoras. No pueden estar todas”, explicó.

Tomé espera un partido de “máxima exigencia” ante un rival que ha mejorado “mucho” en los últimos años.

“Es una selección muy competitiva. Es cierto que lleva mucho tiempo con el mismo seleccionador, pero se ha ido reinventando. En el último Mundial ha hecho muy buenos partidos aunque no haya pasado de fase. Tiene una mezcla de jugadoras de diferentes ligas, cinco de ellas están en nuestra Liga, y luego reúne a muchas jugadoras del Benfica y el Sporting Lisboa”, analizó. EFE

dmg/lm