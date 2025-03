Más de 600 miembros critican la falta de apoyo de Hollywood al director de 'No Other Land'

Los Ángeles (EE.UU.), 28 mar (EFE).- Más de 600 votantes de la Academia, entre ellos los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem y el director mexicano Alfonso Cuarón, han criticado en una carta al organismo de Hollywood por la falta de apoyo público a Hamdan Ballal, codirector del oscarizado documental palestino 'No Other Land'.

El documento, recogido este viernes por la revisa Variety, responde a una declaración emitida por la Academia en el que se condenó la represión a artistas "por su trabajo o sus puntos de vista", sin mencionar de forma explícita a Ballal, quien a principios de esta semana fue atacado por colonos israelíes y luego arrestado durante unas horas por autoridades locales.

La carta de la institución más prestigiada del cine "no reflejó en absoluto el sentimiento que este momento requiere", indicaron los más de 600 firmantes, incluidos los actores Mark Ruffalo, Richard Gere, Joaquin Phoenix, Susan Sarandon, entre otros.

"Condenamos el brutal ataque y la detención ilegal del cineasta palestino ganador del Oscar Hamdan Ballal por parte de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania", reza la carta.

Para los firmantes, "es indefendible que una organización reconozca una película con un premio la primera semana de marzo y luego no defienda a sus cineastas tan solo unas semanas después".

El hecho de que 'No Other Land', un proyecto que no contó con un amplia distribución ni apoyo económico para su promoción en EE.UU. "haya ganado un Óscar sin estas ventajas demuestra la importancia que tiene la película para los miembros con derecho a voto", agregaron.

El ataque a Ballal, quien fue arrestado tras una paliza a manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad en el sur de Cisjordania ocupada en la que reside, "no es sólo un ataque contra un cineasta, es un ataque contra todos aquellos que se atreven a dar testimonio y decir verdades incómodas", sostuvieron.

Para los codirectores del documental palestino, ganar un Óscar "ha puesto sus vidas en peligro cada vez mayor, y no nos andaremos con rodeos cuando la seguridad de nuestros compañeros artistas esté en juego", sentenció el escrito.

Tras el inició del alto el fuego en la Franja de Gaza el 19 de enero, la ya habitual violencia de los colonos israelíes hacia los palestinos en Cisjordania se disparó, especialmente en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza 'No Other Land' y que alberga también Susiya.

El ganador al Óscar a mejor documental de este año abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra, la aldea de Al Tuwani en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

La Corte Internacional de Justicia determinó el pasado verano que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a desalojar a los colonos -que superan en número los 700.000-, eliminar los asentamientos y retirar el muro que rodea a este territorio palestino. EFE