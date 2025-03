Los partidos alemanes se muestran optimistas, pero admiten que queda mucho por hacer

Berlín, 28 mar (EFE).- La Unión Cristianodemócrata (CDU), la Unión Socialcristiana (CSU) bávara y el Partido Socialdemócrata (SPD) se mostraron este viernes optimistas de cara a la formación de una coalición de Gobierno pero admitieron que todavía hay muchos obstáculos por superar en las negociaciones.

"Necesitamos una imagen general de lo que queremos para Alemania en los próximos años y tengo confianza de que podamos lograrlo junto con los socialdemócratas", dijo el presidente de la CDU y virtual canciller, Friedrich Merz, en una comparencia conjunta con el jefe de la CSU y primer ministro bávaro, Markus Söder, y los dos copresidentes del SPD, Lars Klingbeil y Saskia Esken.

"Tenemos todavía difíciles obstáculos ante nosotros pero soy optimista de que podemos superarlos", agregó.

Las negociaciones de coalición han entrado en una nueva fase después de que los grupos de trabajo entregaran sus propuestas que deben ahora ser analizadas, coordinadas y revisadas de cara a la posibilidad de financiarlas.

"Sólo podemos incluir en un acuerdo de coalición proyectos que sepamos cómo se van a financiar. No tiene sentido hacer una lista de proyectos maravillosos que luego no pueden financiarse. No cometeremos ese error", dijo Klingbeil.

Esken, por su parte, admitió que la opinión pública conoce más de los resultados parciales de los grupos de trabajo de lo que ella hubiera querido, pero también se mostró optimista de cara a la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Las principales diferencias entre la CDU y CSU, de un lado, y el SPD, del otro, tienen que ver con la política migratoria y la política fiscal. El SPD quiere alivios fiscales para los ingresos bajos y medianos, mientras que la CDU/CSU quiere alivios para todos los ciudadanos y para las empresas.

Mientras que el SPD es partidario de financiar los alivios fiscales con subidas de impuestos para los más ricos, la CDU/CSU defiende recortes en el gasto social.

"La CDU/CSU hizo su campaña diciendo que no podía haber subidas de impuestos y eso se puede convertir en la segunda mentira electoral", dijo a EFE el politólogo Wolfgang Schröder.

Con ello Schröder aludía a la otra afirmación en la campaña según la cual la CDU/CSU no apoyaría una reforma del llamado freno a la deuda, lo que terminó haciendo antes de que empezaran las negociaciones formales, con el respaldo del SPD y de Los Verdes, para aumentar el gasto en Defensa y las inversiones en infraestructura.

Las inversiones pueden se un impulso pero, advirtió Schröder, el dinero por si mismo no creará confianza entre la gente, y recordó todo el gasto que se hizo durante la pandemia.

En el tema migratorio las diferencias tienen que ver ante todo con la propuesta de la CDU/CSU de que los peticionarios de asilo que están registrados en otros países de la UE sean devueltos a ellos. El SPD sostiene que ello sólo es posible con acuerdos con los países afectados.

Pese a las diferencias existentes entre los partidos, las negociaciones están prácticamente condenadas al éxito, pues una coalición entre CDU, CSU y SPD es la única opción para formar un Gobierno con mayoría parlamentaria.

"Puede funcionar, tiene que funcionar", dijo Klingbeil.

"Tenemos que tener un plan claro para modernizar Alemania. Alemania tiene que recuperar su competitividad y tenemos que hacer algo para quienes trabajan en este país. Ellos al ver el tratado de coalición tienen que sentir que nos hemos propuesto mejorar sus vidas", agregó.

Tras la primera fase de las conversaciones, en 16 grupos de trabajo, ahora deberá buscarse superar diferencias en un grupo de 19 personas.EFE