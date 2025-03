La marca Ana Carrasco

Óscar Maya Belchí

Madrid, 28 mar (EFE).- Ana Carrasco Gabarrón (Cehegín, Murcia, 1997) “conduce como una chica”. Es su lema, con el que reivindica que “conducir como una chica es ganar”. Así lo hizo ella en 2018, proclamándose la primera mujer campeona del mundo de motociclismo, y en 2024, en el que ganó el primer mundial de motociclismo femenino de la historia. En su portfolio cuenta con 14 empresas que apoyan a la murciana y buscan extrapolar sus valores a sus proyectos. La previsión, facturar unos 400.000 euros este 2025 para impulsar su trayectoria.

“Soy una persona muy normal. Y dentro del deporte quizá no es tan normal que un deportista sea una persona normal. Considero que soy como cualquier chica de mi edad. Y los valores que me definen es trabajo, tener claro los objetivos, he apostado por mí a pesar de las lesiones… Los valores que yo muestro a la gente son importantes para las marcas”, asegura a EFE la piloto, que este fin de semana comienza una nueva temporada en Supersport, la categoría intermedia del Mundial de Superbikes.

En Supersport 300 ya fue campeona, en 2018. Probó suerte de nuevo en Moto3 en 2022 y 2023 antes de enrolarse en el primer mundial de motociclismo exclusivamente femenino de la historia, que ganó.

Un impulso en su trayectoria que le permitió que Honda se fijase en ella para ser una de sus pilotos oficiales en Supersport, con un contrato de dos años, y que, además, le ha permitido sumar nuevos patrocinadores a su lista.

“Tras ganar el Mundial en 2024 ha habido un retorno significativo a nivel comercial en comparación con 2018. No solo de ROI, también a nivel mediático y redes sociales. Nos ha ayudado a poder incrementar el alcance comercial”, apunta a EFE Eliseo Escámez Sponsorship Manager de la piloto.

En total, estiman una facturación en este 2025 de unos 400.000 euros, a la espera de nuevos acuerdos en las próximas fechas.

“Nos movemos en un deporte en el que siempre necesitas más ingresos para poder competir”, apunta Ana Carrasco. Y una parte fundamental de este presupuesto, que le permite participar en el Mundial de Supersport, es OnlyFans.

Desde finales de 2024, la murciana es una de las deportistas por la que la plataforma apostó para crecer y posicionarse en el deporte, con el objetivo de alejarse de la concepción de ser una plataforma de contenidos para adultos; algo en lo que ha derivado en los últimos años aunque su creador, el británico Tim Stokely, la fundó en 2016 sin ese propósito y sí con el de que famosos y personas influyentes pudieran generar dinero a través de suscripciones a cambio de contenido exclusivo sobre su día a día.

“Nos hicieron una propuesta que resulta fundamental para poder competir. Para nosotros, formar parte de esta plataforma nos da pie a dar conocer a OnlyFans como la plataforma que es, de contenido exclusivo. Además, es muy importante para que la marca Ana Carrasco crezca a nivel internacional. Es una forma de llegar a usuarios en otros continentes donde los contenidos del día a día de los deportistas son más demandados que en Europa. Es un ‘win win’. Nos ayuda a poder competir y a llegar a audiencias que no podemos con otras redes sociales”, apunta Eliseo Escámez.

Una línea en la que se mantiene Ana Carrasco, rehuyendo de la visión de ser una plataforma de contenido para adultos. Es más, la compañía cuenta con atletas internacionales de varios deportes entre sus patrocinados.

“Para mí, ser embajadora de una plataforma tan importante a nivel mundial es un privilegio. Estoy muy contenta de ser atleta de OnlyFans y a través de esta plataforma poder enseñar a mis seguidores contenidos más exclusivos sobre mis entrenamientos, mi preparación para las carreras y sobre todo, cómo es ser un piloto de carreras en el día a día”, señala Ana.

Además de dicha plataforma, la piloto cuenta con otras 13 marcas detrás: Monster (bebida energética), Midas (franquicia de talleres), Giacomini (materiales de construcción), Motocard (franquicia de venta de accesorios para motos), Armure (monos), Five (guantes), Arai (casco), Puig (cúpulas de moto), Pirelli (neumáticos), Región de Murcia, UCAM Murcia (Universidad), Face Luxurious (gafas) y Benga.es (venta de vehículos de segunda mano).

Esta última se sumó al portfolio de Ana Carrasco este 2025.

“Apostamos por quienes comparten nuestra mentalidad ganadora, y Ana Carrasco es el mejor ejemplo de ello. Su pasión, valentía y compromiso con la excelencia la convierten en la embajadora ideal para nuestra marca. Nos enorgullece acompañarla en esta temporada y en los desafíos que están por venir”, aseguró a EFE Nasser Hantout, director de Estrategia de la compañía.

Una marca Ana Carrasco que, según un informe de Nielsen Sport, tuvo un retorno mediático en 2021 de 1.086.715 euros y que cuenta con presencia en casi 20 países, además de una fuerte vinculación con Asia, líder mundial en fabricante de motos.

Además, Ana Carrasco mantiene un gran vínculo con Murcia, correspondido por Región de Murcia, que tiene una apuesta firme por potenciar los pilotos locales y ayudarles a través de ayudas a conseguir sus objetivos; y por UCAM Murcia en un acuerdo que le permite, además, seguir preparando su futuro cuando llegue el momento de afrontar su retirada como piloto profesional.

“Los estudios son muy importantes. Es algo que mi familia siempre me ha inculcado. Cuando estaba en el Mundial de MotoGP mi madre me seguía diciendo que o estudiaba o dejaba las motos”, rememora Ana Carrasco con EFE.

Y dentro de esos estudios, acabado el instituto, eligió derecho para, en el futuro, poder aplicarlo en una nueva vida que, eso sí, aún tendrá que esperar, ya que este mismo fin de semana afronta una nueva aventura con Honda en Supersport, siendo la única mujer de la categoría.

“Es algo que puedo aplicar a mi deporte. Si en el futuro decido llevar a otros pilotos, montar un equipo… El derecho es un respaldo muy importante de cara a desarrollarme como profesional en el mundo del motor”, señala. EFE