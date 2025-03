Joven fundadora de startup condenada por defraudar a JPMorgan

(Bloomberg) -- Charlie Javice fue declarada culpable de defraudar a JPMorgan Chase & Co. en la adquisición por US$175 millones de su startup de financiación estudiantil, Frank, tras un juicio de seis semanas.

Un jurado de un tribunal federal de Manhattan emitió el veredicto el viernes contra Javice, de 32 años, al determinar que la otrora empresaria mintió y falsificó datos de usuarios para convencer al banco más grande del país de que su sitio web tenía más de 4,25 millones de usuarios, cuando en realidad tenía menos de 300.000. El jurado deliberó durante unas seis horas antes de tomar una decisión.

La sentencia de Javice se conocerá en una fecha posterior. Se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión por el cargo más grave de fraude bancario, aunque es probable que reciba una pena mucho menor.

Javice parecía entristecida, mientras que su coacusado, Olivier Amar, que también fue condenado, miraba al suelo cuando se leía el veredicto y sacudía la cabeza. Los familiares y simpatizantes de Javice en la primera fila parecían conmocionados por el veredicto.

Prometedora

Graduada de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, cuya empresa atrajo a inversionistas como Marc Rowan, cofundador de Apollo Global Management Inc., Javice fue uno de varios jóvenes emprendedores de élite que han sido procesados por fraude en los últimos años. Al igual que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, Javice fue nombrada en una ocasión como uno de los “30 menores de 30” jóvenes líderes empresariales prometedores por la revista Forbes.

El juicio de Javice también arrojó algo de luz sobre el proceso de diligencia debida de JPMorgan. Aunque el banco tenía unos 350 empleados involucrados en la evaluación del acuerdo de 2021, no detectó el fraude y rechazó en dos ocasiones ofertas para que una firma externa que había contratado verificara los datos de Frank. Un científico de datos a quien Javice pagó US$18.000 para crear datos de usuarios “sintéticos” para JPMorgan testificó que unas pocas llamadas a esos usuarios habrían revelado que eran falsos.

Los abogados de Javice intentaron que los miembros del jurado se centraran en esas fallas, sugiriendo que a JPMorgan realmente no le importaban las cifras de usuarios de Frank y que estaba más preocupado por comprar la empresa antes que otro banco. Leslie Wims Morris, ejecutiva de JPMorgan y exdirectora de desarrollo corporativo del banco, testificó que su equipo pensó erróneamente que Bank of America Corp. también estaba pujando por la empresa de Javice.

Frank, que JPMorgan cerró a principios de 2023, ofrecía una herramienta gratuita para ayudar a los estudiantes a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), requisito que la mayoría de las universidades exigen para tomar decisiones sobre ayuda financiera. La fiscalía mostró al jurado un video de Javice explicando el proceso a los usuarios. Los estudiantes que completaron la FAFSA en el sitio web proporcionaron una gran cantidad de datos demográficos y financieros adicionales, incluyendo sus nombres, correos electrónicos, domicilios y números de teléfono.

