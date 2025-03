Hereu reconoce que la declaración de impacto ambiental de Altri se ve condicionada a "muchísimas variables"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reconocido que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Altri en Lugo se ve condicionada a "muchísimas variables, ya que se ejerce en un entorno donde hay muchos valores de tipo natural".

Así se ha expresado el titular del ramo este viernes en una entrevista realizada en el marco del evento 'Fondos Europeos V: Hacia la autonomía estratégica', organizado por el 'elDiario.es', donde también ha aprovechado para recordar que su Ministerio se encarga de "gestionar y analizar los proyectos como un acto reglado en base a criterios objetivos".

De este modo, en medio de este debate "muy polarizado", Hereu ha querido mostrarse equidistante, a pesar de reconocer que la declaración de impacto ambiental sí que se ve "condicionada a muchísimas variables".

"Yo no estoy ni en el sí por el sí, ni en el no por el no, digamos, porque a nosotros nos toca y tenemos una responsabilidad, pero veremos cómo evoluciona", ha concluido Hereu.