Gabi: "A día de hoy el Zaragoza no es favorito en ningún partido"

Zaragoza, 28 mar (EFE).- Gabi Fernández, entrenador del Real Zaragoza, señaló que a día de hoy su equipo "no es favorito en ningún partido" a tenor de la situación en la que se encuentra en la clasificación.

El técnico, que cumplió su primer partido en la pasada jornada contra el Córdoba con un empate a uno, ha señalado en rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Racing de Santander en El Sardinero que como entrenador está "con muchísima responsabilidad de la situación", pero, explicó, que necesita transmitir "tranquilidad y confianza" a sus jugadores.

"La dinámica en la que estábamos no era suficiente y hay que mejorar con tranquilidad y confianza. Hemos conseguido un desbloqueo mental y cada vez veo mejor a los jugadores en ese aspecto. Necesitamos estabilidad en nuestro juego", añadió.

Gabi cree que el pasado lunes contra el Córdoba se vieron destellos de un equipo estable que compite los 90 minutos, que estuvo vivo en todo momento y que quiso ir a por el partido cuando lo necesitó.

Con respecto al encuentro que espera en Santander analizó que será "muy diferente" del Córdoba: "El equipo andaluz apretaba alto con mucha agresividad y el Racing se siente cómodo con un bloque medio bajo".

A este respecto añadió que será un encuentro "muy difícil" porque su rival cuenta con jugadores "con mucho talento y rápidos y roba muchos balones en campo rival".

Aún así piensa que su jugadores estarán en disposición de ganar si son capaces de entender el partido.

Gabi no cree que saber el resultado del Eldense, que es el equipo que marca el descenso y que juega antes, pueda afectar a su plantilla a la hora de saltar a El Sardinero en caso de una victoria que dejaría al equipo maño en la zona roja.

"Lo que no puedes controlar, no vale. Nosotros tenemos que resolver nuestro partido de la mejor manera posible para seguir fuera del descenso. Dependemos de nosotros. Si gana el Eldense sería más difícil pero la tranquilidad tiene que ser la misma porque ese resultado no depende de nosotros", ha destacado.

El técnico 'blanquillo' considera que el empate, en principio, no sería bueno, porque van a Santander "a sumar de tres".

"En nuestra situación todo lo que no sea ganar no sería bueno. Iremos a ganar", aseguró.

Gabi consideró que Santander es "una buena plaza para dar un golpe encima de la mesa y para cambiar la racha negativa y coger confianza".

"El lunes no lo aprovechamos aún con sensaciones buenas y este sábado tenemos otra oportunidad. Ganando un partido fuera de casa lo veremos todo de otra manera", resaltó.

Igualmente apuntó que quiere asumir los menos riesgos posibles en defensa y que el equipo se sienta seguro: "Si hay solidez defensiva te hace crecer en lo ofensivo pero también quiero un equipo vertical, que sea capaz de hacer daño y que sepa por dónde hacer daño. Tenemos variantes para ello y juegue el que juegue lo va a hacer bien".

El preparador del equipo aragonés piensa que la dinámica del equipo y la situación general han cambiado y que esa confianza se refleja en el vestuario y en el aficionado, que frente al Córdoba apoyó incondicionalmente al equipo y que lo seguirá haciendo en Santander con 700 seguidores.EFE