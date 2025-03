El italiano Matteo Bertelle marca el ritmo y el debutante Máximo Quiles le sigue

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Matteo Bertelle (KTM) fue el encargado de marcar el ritmo en la práctica oficial para el Gran Premio de Las Américas de Moto3 en el circuito COTA (Circuit Of The Americas), en el que el debutante español Máximo Quiles (KTM) sorprendió a todos sus rivales al concluir segundo la tanda.

Llamó la atención el nivel de un recién llegado como el español Máximo Quiles, que se tuvo que perder las dos primeras carreras por no haber cumplido la edad reglamentaria (17 años) y que enseguida se colocó en el 'top-10' de la categoría, en la que al final concluyó en una 'espectacular' segunda plaza, por delante de pilotos mucho más avezados y con mayor experiencia que él en la categoría.

Mal comenzó la práctica oficial para el italiano Stefano Nepa (Honda), al que no le arrancó la moto y perdió unos minutos iniciales preciosos en solventar el problema, mientras que todos sus rivales salían a pista en las mismas condiciones que por la mañana, con el asfalto completamente mojado por la lluvia.

El español Adrián Fernández (Honda) fue la primera referencia de la práctica oficial con un registro de 2:26.659 que pronto fue superado por su compatriota y compañero de equipo, David Almansa (Honda), quien tras su estela paró el cronómetro en 2:26.053 en un asfalto que planteaba muchas dudas a todos los pilotos por sus condiciones, aunque la adherencia no parecía ser el mayor de los problemas.

Una vuelta más tarde y ya en solitario, David Almansa rebajó su mejor tiempo personal y de la categoría hasta 2:25.439 primero y 2:24.511 poco después, siempre 'escoltado' por Adrián Fernández y el también español y líder del mundial, José Antonio Rueda (KTM).

Tal y como sucediese por la mañana, enseguida se puso entre los más rápidos de la categoría el italiano Matteo Bertelle (KTM), que se encaramó a la primera posición con 2:24.420 casi en el mismo instante en el que en el segundo sector se iba por los suelos su compatriota Guido Pini (KTM).

Algo después, en la curva veinte, se fue por los suelos el líder del mundial, José Antonio Rueda, sin consecuencias para su integridad física pero con algunos problemas para arrancar su moto.

Ese punto, la curva veinte, se convirtió en una auténtica pesadilla para muchos pilotos que, como Rueda, acabaron por los suelos al encontrarse en unas condiciones muy críticas ese punto del trazado.

Rueda no pudo arrancar su moto y empleó un tiempo 'importantísimo' en regresar a su taller, aunque pudo regresar a pista para dar un par de vueltas rápidas que le permitieron finalizar en la sexta posición.

Y no fue la última caída que registró la categoría, pues algo más tarde quien probó la dureza del asfalto estadounidense fue David Almansa, si bien no le impidió terminar la sesión, mientras que dos 'rookies' como Máximo Quiles y Álvaro Carpe (KTM) a punto estuvieron de sorprender a muchos de sus rivales al marcar varios parciales en vuelta rápida, aunque luego no se 'plasmó' en la tabla de tiempos.

En pista, volvió a surgir la imagen del italiano Matteo Bertelle, quien arrebató la primera posición a David Almansa al rodar en 2:23.704, con Máximo Quiles en una espectacular segunda posición superando al británico Scott Ogden (KTM) y al propio Almansa, David Muñoz y Adrián Fernández, pilotos con mucha más experiencia que él en el campeonato del mundo.

Por detrás de ellos y hasta completar las catorce primeras posiciones, se situaron Álvaro Carpe, Ricardo Rossi (Honda), Ángel Piqueras, que protagonizó una espectacular 'salvada' en la curva de entrada a la recta de meta cuando prácticamente estaba en el suelo, el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), Adrián Cruces (KTM), Luca Lunetta (Honda) y el japonés Taiyo Furusato (Honda). EFE