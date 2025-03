El español Ángel Piqueras domina la primera sesión libre

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Ángel Piqueras (KTM) dominó la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Las Américas de Moto3 en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) que se disputó en malas condiciones atmosféricas como consecuencia de la lluvia, que no dejó el asfalto en la mejor situación para el paso de las motos.

Piqueras paró el cronómetro en 2:23.298, algo más de ocho décimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, su compatriota y líder de la provisional del mundial de Moto3, José Antonio Rueda (KTM), con el italiano Matteo Bertelle (KTM) en la tercera posición.

El español David Almansa (Honda) fue el primer líder en unas condiciones que no fueron todo lo buenas que cabría desear por la lluvia que dejó en condiciones de completamente mojado el trazado tejano, aunque con el paso de las vueltas se fueron adaptando para mejorar notablemente su rendimiento.

Así, tras el liderato de Almansa, quien pasó al 'comando' de la tabla fue su compatriota David Muñoz (KTM), y posteriormente el también español Ángel Piqueras (KTM), con el italiano Matteo Bertelle (KTM) tras su estela, a escasamente 10 milésimas de segundo.

Poco después fue Bertelle (2:24.837) quien se puso al frente de la tabla de tiempos, sin que las condiciones de la pista -con mucha agua levantando una 'cortina' al paso de las motos- mejorasen en exceso, secundado por los españoles David Muñoz, David Almansa y Adrián Fernández (Honda) y con la actuación del debutante español Máximo Quiles (KTM) como digna de ser resaltada.

A pesar de ser su primer gran premio, por no haber cumplido todavía los 17 años de edad reglamentaria, Máximo Quiles demostró una madurez inusual para su edad al ponerse ya a las primeras de cambio entre los diez primeros de la clasificación provisional, si bien es cierto que lo estaba a más de dos segundos del registro de Bertelle.

El piloto italiano aún consiguió mejorar su mejor tiempo personal al rodar en 2:24.323, pero su fuerte ritmo, en unas condiciones de asfalto completamente mojado, le hicieron cometer un error en la curva 1 en la que acabó por los suelos, aunque pudo recuperar su moto para continuar con la sesión de entrenamientos.

Poco después y en el mismo punto que Bertelle, curva uno, se fue por los suelos Ángel Piqueras, que a menos de seis minutos para el final había pasado de la primera a la undécima plaza.

Los minutos finales y a pesar de las malas condiciones de la pista, fueron un constante 'toma y daca' entre los principales pilotos de la categoría, con el líder de la categoría, José Antonio Rueda (KTM), peleando por ascender hasta la primera posición, lo que logró a menos de dos minutos para el final al parar el cronómetro en 2:24.315, apenas 8 milésimas de segundo más rápido que Bertelle y con Piqueras nuevamente tras ellos.

Otro de los debutantes de la categoría, el italiano Guido Pini, pupilo del ex-campeón mundial de 125 c.c. español, el ilerdense Emilio Alzamora, en una más que meritoria cuarta plaza, con Quiles undécimo.

La respuesta de Bertelle no tardó en llegar, pues un giro más tarde recuperó el liderato con un registro de 2:24.195, que en la siguiente vuelta le quitó Rueda con 2:24.107 y Ángel Piqueras tras él, para convertirse en el primero en rodar por debajo de los 24 segundos, con un tiempo de 2:23.298, que era más de ocho décimas de segundo más rápido que el tiempo de su inmediato perseguidor, el líder del mundial Rueda.

La tercera plaza fue para Bertelle, por delante de David Almansa, Guido Pini, David Muñoz, el británico Scott Ogden (KTM), Adrián Fernández, el australiano Joel Kelso (KTM) y el español y debutante en el campeonato Adrián Cruces (KTM) y Máximo Quiles en una meritoria duodécima posición en la tanda de entrenamientos de su primera participación mundialista.

El argentino Valentín Perrone (KTM), consiguió concluir la sesión linre en la vigésimo tercera posición. EFE