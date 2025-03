EE.UU. busca controlar las inversiones en Ucrania y desplazar a Europa

(Bloomberg) -- Estados Unidos está presionando para controlar todas las principales inversiones futuras en infraestructura y minerales en Ucrania, lo que podría otorgarle un derecho de veto sobre cualquier papel de los demás aliados de Kyiv y socavar su candidatura para ingresar en la Unión Europea.

La administración del presidente Donald Trump está exigiendo el “derecho de primera oferta” sobre las inversiones en todos los proyectos de infraestructuras y recursos naturales en virtud de un acuerdo de asociación revisado con Ucrania, según un borrador del documento obtenido por Bloomberg News.

Si se acepta, el acuerdo de asociación otorgaría a EE.UU. un enorme poder para controlar las inversiones en Ucrania en proyectos que incluyen carreteras y ferrocarriles, puertos, minas, petróleo y gas y extracción de minerales críticos. Representaría una expansión sin precedentes de la influencia económica de EE.UU. en el país más grande de Europa en términos de superficie justo en el momento en que está intentando alinearse con la UE.

El acuerdo otorgaría a EE.UU. el primer derecho sobre los beneficios transferidos a un fondo especial de inversión para la reconstrucción que estaría controlado por Washington. Esencialmente, el documento establece que EE.UU. considera que los “beneficios materiales y financieros” proporcionados a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 son su contribución a ese fondo.

En efecto, esto significaría que la administración Trump obligaría a Ucrania a pagar todo el apoyo militar y económico que EE.UU. ha proporcionado desde el inicio de la guerra antes de que Kyiv recibiera ingresos del fondo de asociación.

EE.UU. entregó un acuerdo revisado a los funcionarios de Kyiv el fin de semana pasado después de que los planes para que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski firmara un acuerdo anterior se desmoronaran tras una tensa confrontación en el Despacho Oval con Trump el mes pasado. La Casa Blanca dijo la semana pasada que la administración iba más allá del acuerdo previamente negociado que cubría los minerales críticos en Ucrania.

Las discusiones continúan entre las dos partes y el borrador final puede contener revisiones de los términos. Es probable que Ucrania responda al documento de EE.UU. con sus propias enmiendas esta semana, dijo a Bloomberg News una persona familiarizada con el asunto.

El acuerdo completo presentado por EE.UU. requiere un “estudio detallado” y los términos cambian constantemente durante las negociaciones, dijo Zelenski a los periodistas el jueves en París, donde asiste a una cumbre con líderes europeos. Aunque es demasiado pronto para decir que se ha llegado a un acuerdo, “apoyamos la cooperación con EE.UU., no queremos dar ni una sola señal que pueda llevar a EE.UU. a detener la ayuda a Ucrania”, dijo.

Nota Original: US Seeks to Control Ukraine Investment, Squeezing Out Europe (1)

--Con la colaboración de Daryna Krasnolutska, Aliaksandr Kudrytski, Daniel Flatley y Natalia Drozdiak.

