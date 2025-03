Trump propone más aranceles a UE y Canadá si perjudican a EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump sugirió que se impondrían más aranceles a la Unión Europea y Canadá si colaboraran “para hacer daño económico” a EE.UU.

En una publicación en la red Truth Social a última hora de la noche, Trump dijo que se les impondrían aranceles a gran escala “mucho mayores que los previstos actualmente” en tal escenario. El euro recortó brevemente una pequeña ganancia y el dólar canadiense bajó.

“¡Si la Unión Europea trabaja con Canadá para hacer daño económico a EE.UU., se les impondrán aranceles a gran escala, mucho mayores que los actualmente previstos, a ambos para proteger al mejor amigo que cada uno de esos dos países ha tenido jamás!” publicó Trump.

Trump firmó una orden el miércoles imponiendo un arancel del 25% a las importaciones de automóviles, intensificando una guerra comercial diseñada para traer más empleos manufactureros a EE.UU. La medida prepara el escenario para más acciones arancelarias la próxima semana, incluyendo los llamados aranceles recíprocos prometidos para el 2 de abril. También se están preparando otros aranceles específicos para industrias como la madera, los semiconductores y los fármacos.

La UE está preparando contramedidas en respuesta. Francia ha instado a la Comisión Europea, que se ocupa de los asuntos comerciales del bloque, a que considere la posibilidad de utilizar por primera vez su arma comercial más dura: el instrumento contra la coerción, según informó anteriormente Bloomberg.

En preparación para las medidas comerciales de Trump, la UE ha estado compartiendo notas con algunos de sus aliados afines, según altos funcionarios de la UE que hablaron bajo condición de anonimato. Sin embargo, no hay indicios de que el bloque esté coordinando sus represalias.

“Ahora es crucial que la UE dé una respuesta decisiva a los aranceles: debe quedar claro que no retrocederemos ante EE.UU.”, dijo el jueves el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, en una declaración enviada por correo electrónico. “Se necesita fuerza y confianza en uno mismo”.

Los últimos comentarios de Trump se producen después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visitara Francia y Reino Unido la semana pasada en su primer viaje al extranjero para lanzar una alianza más estrecha con los aliados europeos.

“Quiero asegurarme de que Francia y toda Europa trabajen con entusiasmo con Canadá, el más europeo de los países no europeos”, dijo Carney en París.

La UE espera que los aranceles recíprocos que Trump impondrá la semana que viene tengan una tasa de dos dígitos en todo el bloque, según personas familiarizadas con el pensamiento en Bruselas. Los funcionarios de allí prevén que EE.UU. utilizará una tasa arancelaria única para el conjunto de la UE, en lugar de establecer diferentes niveles por Estado miembro.

