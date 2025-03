Topuria: "Ni Makhachev ni Oliveira parecen atreverse a querer pelear"

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Ilia Topuria, campeón del mundo de peso pluma de la UFC de artes marciales mixtas, declaró este jueves que se está "preparando para lo que tenga que pasar", en alusión a un posible combate por el título mundial de peso ligero con el ruso Islam Makhachev o el brasileño Charles Oliveira, aunque "ninguno de los dos parece atreverse a querer pelear".

Topuria, al que se denominó 'Matador', esta semana anunció que su nuevo apodo pasa a ser 'La leyenda'. De esta forma se desprende de un apodo que le ha acompañado estos últimos años, en los que se proclamó campeón del mundo de peso pluma de la UFC en febrero de 2024 y puede presumir de haber celebrado 16 victorias y ninguna derrota en las MMA.

"Recuerdo que la primera vez que me denominé 'matador' se me tiraron encima. Lo relacionaron con lo que no era. Yo primero me lo creo y luego lo veo. Los campeones hacen que pasen las cosas", subrayó.

Topuria ahora quiere buscar la corona mundial en peso ligero (70,3 kilos) con su nuevo apodo aunque de momento no tiene rival definido.

"No tengo ni idea cuando será el próximo combate. Me gustaría decir lo contrario pero estoy con esa duda. De momento yo me estoy preparando para Makhachev o Charles Oliveira, no veo otro contrincante, pero ninguno de los dos parece atreverse. Tienen como frases de que un campeón pelean con quién le digan pero luego de que no quieren pelear porque es pequeño, he cambiado de categoría o que no he ganado lo suficiente. Son síntomas de miedo todos los sabemos pero es normal, yo también lo tendría", dijo.

El deportista hispano-georgiano disfrutará este sábado 29 de marzo como espectador de WOW, el espectáculo del que forma parte dentro de la promotora y que reunirá a ocho de los mejores peleadores del MMA.

"No me siento el único referente del MMA. Lo soy yo pero también el resto de peleadores que estarán en WOW. Yo solo no podría conseguir tanto, somos un equipo al final del día y todos remamos a la misma dirección", comentó Topuria, que ahora está disfrutando de la faceta de organizador más que de peleador.

"Desde dentro de la cocina es bastante divertido. Te encuentras muchos tipos de perfiles de superación. Yo lo conocía como luchador pero no como promotor. Me parece que va a ser un campeonato importante porque al contar con el apoyo de todas las organizaciones y promotoras el que gane será el campeón de España. El objetivo es que en el futuro se paralice España con esto y ayudar a impulsar a los peleadores que se están superando cada día", señaló en la presentación del combate organizado por Movistar.

Wow reunirá a ocho peleadores en el Madrid Arena repartidos en las siguientes peleas: Miguel Ángel Lozano 'Colombo' contra Umakhan 'Escorpión' Ibragimov; Nikolay Grozdev frente a Theo Bashford; Hanna Palmqvist contra Isabel Calvo y José Henrique contra Hecher Sosa.

Más lejos parece la posibilidad de traer a España un evento mundial de la UFC, cuya problemática principal parece ser el horario.

"No es por mi, que quiero que suceda, pero si traen un evento en España parece que tendría que ser a las cuatro o cinco de la mañana para que sea en buen horario en Estados Unidos. No lo veo muy factible. Lo hice ya en Abu Dhabi y nos tocó pelear en un horario loco", concluyó. EFE