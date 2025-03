Rubio dice que EE.UU. ha revocado al menos 300 visas y defiende las expulsiones

(Bloomberg) -- El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la iniciativa de la administración Trump de expulsar a ciudadanos extranjeros que han protestado contra Israel, diciendo que Estados Unidos puede haber revocado más de 300 visas hasta ahora.

“Todos los países del mundo tienen derecho a decidir quién entra y quién no”, señaló Rubio en una conferencia de prensa durante un viaje a Guyana. “Buscamos todos los días a estos lunáticos que están destrozando todo”.

Este mes, agentes de inmigración arrestaron y detuvieron al exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, titular de una tarjeta verde y líder de las manifestaciones propalestinas en dicho centro de estudios. Otro alumno, un ciudadano turco de la Universidad de Tufts, fue detenido por las autoridades federales el martes, mientras que una estudiante de tercer año de 21 años de Columbia y residente permanente, interpuso una demanda para evitar que la administración Trump la detenga, traslade o deporte.

Las detenciones por parte de los agentes de inmigración han alimentado la ansiedad entre los estudiantes extranjeros en EE.UU., en particular entre los miembros destacados del movimiento propalestino, que saltó a la fama después de que Hamás atacara Israel en octubre de 2023 y el Estado judío llevara a cabo su guerra de represalia en Gaza. El presidente Donald Trump hizo campaña para expulsar a los estudiantes que mostraran su apoyo a Hamás, designada organización terrorista por EE.UU.

Se pidió a Rubio que confirmara informes de que podría haber revocado unas 300 visas hasta ahora.

“Quizás más, quizá más de 300 a estas alturas”, respondió Rubio. “Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les retiro la visa”.

Nota Original: Rubio Says US Has Pulled at Least 300 Visas, Defends Expulsions

