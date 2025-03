Opositores paraguayos marchan unidos contra la corrupción y un supuesto plan autoritario

Asunción, 26 mar (EFE).- Cientos de paraguayos marcharon este miércoles en Asunción convocados por partidos de la oposición, como parte de la segunda jornada de protestas que afronta del Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que rechazaron la corrupción, la impunidad y un supuesto "plan autoritario" que los organizadores consideraron arrebata a la población su derecho a la salud, educación y al trabajo.

El sonido de los tambores y los juegos pirotécnicos en el centro de Asunción anunciaban el inicio de la marcha 'Unidos por el Paraguay', donde ciudadanos vestidos con la camiseta de su selección de fútbol y otros con la bandera de su país en mano, se juntaron en la plaza Uruguaya, y gritaron consignas como "si este no es el pueblo, el pueblo dónde está" o "Fuera Santi".

Los manifestantes caminaron hacia la plaza de la Democracia que quedó desbordada de asistentes al acto central de esta marcha convocada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Paraguay Pyahura (PPP), el Partido Patria Querida (PPQ), entre otras agrupaciones políticas.

La exsenadora opositora Kattya González, quien fue destituida por el oficialista Partido Colorado y sus aliados en febrero pasado, dijo en un discurso que hoy "inicia una reconstrucción histórica y la lucha de un Paraguay mejor" en contra de un supuesto "plan autoritario".

"Hoy venimos aquí a decirle a este narcogobierno cartista (en referencia a los seguidores del exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), presidente del Partido Colorado), en complicidad y contubernio con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado nos roban todos los días salud, educación, trabajo, calidad de vida y dignidad y permite que esta asociación criminal continúe operando con su brazo ejecutor de la impunidad", denunció.

Por su parte, la senadora del izquierdista Frente Guasú Esperanza Martínez calificó a la protesta como un "proceso de construcción de unidad y de esperanza" para defender el derecho a la salud, educación, el acceso a la tierra, a "vivir con libertad y oportunidades".

"Miles de derechos que los paraguayos soñamos con construir juntos y sacar a esta lacra que durante años y años ha chupado la plata del pueblo para hacer ricos, para hacer poderosos, para traer el narcotráfico, para traer la violencia", afirmó la senadora.

También tomó el micrófono el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien llamó a la unidad de los partidos de oposición como sucedió en su localidad, cuando en 2019 venció a un coloradismo que -dijo- "parecía invencible".

"No perdamos la esperanza, juntémonos, no miremos la diferencia que tenemos con el compañero, no miremos las diferencias ideológicas que podamos tener con el compañero de la oposición, miremos qué es lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Las ganas de erradicar la corrupción y de tener un Paraguay mejor para todos", sentenció el político.

La primera jornada de protestas inició el martes, con movilizaciones de organizaciones de trabajadores, jubilados, entre otros, y continuarán el jueves con una marcha convocada por el Federación Nacional Campesina (FNC) y movimientos indígenas.

Las protestas de esta semana son parte de un nuevo aniversario del llamado "Marzo paraguayo", como se conoce en el país a una crisis política que se desató en 1999 tras el asesinato del entonces vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña. EFE

