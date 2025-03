Ministro de Hacienda de Colombia quiere recortes “mucho más agresivos”

(Bloomberg) -- El nuevo ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, dijo que las recientes decisiones sobre las tasas de interés han sido “demasiado moderadas” e instó a una flexibilización monetaria “mucho más agresiva”.

“Es el momento de garantizarle al país una mejor expectativa de crecimiento, de desarrollo económico, a partir de la producción real”, señaló Ávila en una entrevista el jueves en Radio Nacional. “Tenemos la expectativa de que se haga una reducción más importante de lo que se ha hecho hasta el momento”.

Ávila, quien fue nombrado este mes, participará en su primera reunión de política monetaria del banco central el 31 de marzo. El banco ha bajado su tasa de interés de referencia en 3,75 puntos porcentuales desde diciembre de 2023, hasta el nivel del 9,5%.

Los analistas están divididos sobre si la junta mantendrá la tasa la próxima semana o la bajará un cuarto de punto porcentual.

El nuevo jefe de la cartera de Hacienda, que asumió el cargo tras la salida de Diego Guevara, señaló que el gobierno de Petro presentará otro proyecto de ley de financiación con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales y recortará el gasto público, pero sin afectar los programas sociales.

Ávila, antiguo aliado del presidente Gustavo, dijo que el gobierno no va a tomar decisiones “exclusivamente” para apaciguar al sector privado y a los inversionistas internacionales.

El déficit fiscal de Colombia se amplió al 6,8% del producto interno bruto el año pasado, el mayor incremento desde la pandemia de covid-19, en medio de un rápido crecimiento del gasto público e ingresos fiscales débiles.

