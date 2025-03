Maxi Iglesias dice 'SÍ' a interpretar a Paquirri en la serie de Isabel Pantoja

Desde que se confirmó que Isabel Pantoja ha llegado a un acuerdo con la productora Mediacrest para llevar su apasionante vida a una serie de 7 capítulos, uno de los temas de los que más hemos hablado ha sido de los actores que podrían interpretar a la tonadillera y a Paquirri, Julián Muñoz o Kiko Rivera en la ficción.

Actrices como Carolina Yuste, Paula Echevarría o Karla Sofía Gascón han reconocido ante las cámaras de Europa Press que les encantaría meterse en la piel de la cantante de 'Se me enamora el alma', pero otros como Hugo Silva, Javier Gutiérrez o Salva Reina han asegurado que no se verían dando vida al torero -gran amor de Pantoja- en la pequeña pantalla.

Pero parece que por fin hemos encontrado al candidato ideal. Con su pelo negro, su moreno de piel y sus espectaculares ojos azul verdosos Maxi Iglesias guarda cierto parecido con Paquirri y, para nuestra alegría, ha revelado en el estreno de su último proyecto, la serie 'Punto Nemo' -que protagoniza junto a Óscar Jaenada, Alba Flores y Nawja Nimri entre otros- que no le importaría participar en el biopic de la folclórica haciendo del padre de Francisco, Cayetano y Kiko Rivera.

"Bueno, si el guión es bueno y se dirige siendo muy respetuoso con lo que aconteció de verdad, pero no solo con ese personaje, sino con cualquier personaje que haya existido en la realidad. Soy muy fan de los biopics que se llevan de una manera que mantienen ese rigor histórico, en caso de que sean personajes de hace mucho o más novedosos. Y bien producido y dirigido, ¿por qué no? Ahora mismo sí, me atrevo con todo" ha asegurado con una sonrisa.

Y es que como confiesa, "tengo un gran defecto y es que me encanta mi trabajo y que me gusta estar en un set y escuchar la palabra acción. Entonces, mi gran reto siempre es intentar ser lo más justo con los proyectos que me llegan de cara a elegir lo mejor, poder aportar y contribuir de la mejor manera, pero al mismo tiempo que a mi carrera también me sume, ¿no? No hacer por algo. Entonces, ese siempre es mi reto interno". Y no descarta que la serie de Isabel Pantoja cumpla con sus objetivos.

En lo personal, Maxi vive uno de los momentos más dulces de su vida al lado de la empresaria dedicada a las embarcaciones de lujo Ione Astondoa. Y aunque prefiere mantener su intimidad lejos del foco mediático, desvela que "me siento mejor que nunca ahora mismo, es lo que te puedo decir. Me siento mejor que nunca". "Creo que nunca he estado tan tranquilo en el sentido de poder compaginar trabajo con compartir el tiempo con la gente que quiero y que me quiere. Y saber realmente valorar qué gente está contigo y dedicar tiempo de calidad a esas personas" explica, confirmando que su novia desde hace varios meses es uno de sus grandes apoyos y ha encontrado en ella la estabilidad que tanto necesitaba.