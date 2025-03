Los archivos de Joan Didion viajan por su vida y obra en la Biblioteca de Nueva York

Andrea Gallego Rodríguez

Nueva York, 26 mar (EFE).- Desde su huella de pie de bebé en la partida de nacimiento de Joan Didion a su invitación de boda con John Gregory Dunne, pasando por cartas de personalidades como John Wayne: esas son algunas de las piezas de la vida y obra de la escritora y periodista que la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) ha puesto a disposición del público investigador este miércoles como parte de su archivo.

La biblioteca comenzó con el proceso para adquirir estos documentos un año después de la muerte de la escritora en 2021 y, ahora los ha traído a su monumental edificio de la Quinta Avenida abierto a cualquier persona que posea el carné de biblioteca y una cuenta en el portal para acceder a las colecciones especiales.

La directora asociada de las colecciones especiales la NYPL, Julie Golia, declaró en un encuentro en la biblioteca este día de inauguración del archivo como un "nuevo día festivo de la NYPL".

El colección -compuesta por 336 cajas- contiene tanto documentos profesionales como personales de la prolífica pareja -desde los años 40 hasta 2022-, que vivió entre California y Nueva York, mostrando al mundo las preocupaciones de distintas épocas, además de las suyas propias, en forma de reportajes, libros y guiones de películas.

Su legado conjunto en este archivo incluye con la correspondencia literaria con otras escritoras como Margaret Atwood o Nora Ephron; fotografías de la pareja o borradores del libro "El año del pensamiento mágico", que Didion escribió tras perder a su marido y su hija y que le hizo merecedora del Premio Nacional (The National Book Award) en EE.UU.

También, se encuentran algunos de sus trabajos periodísticos más notables como son las transcripciones de una entrevista con Linda Kasabian, una integrante de la familia Manson, o un total de 26 guiones de varias películas que escribió o adaptó junto a su marido mientras residían en Los Ángeles.

Con motivo de la inauguración, este mismo miércoles ha tenido lugar un evento con la escritora y crítica cinematográfica del New York Times (NYT), Alissa Wilkinson, que acaba de publicar un nuevo libro sobre la pareja llamado 'We tell ourselves stories' (Nos contamos historias).

Wilkinson empezó a escribir el libro en 2020, cuando Didion todavía vivía, y buscó como hilo conductor de su relato la conexión de la escritora con la industria del cine.

La autora profundiza en esta obra sobre temas como su obsesión con el actor John Wayne, señalando que Didion repite el patrón de su personaje en varias de sus obras, pero que también demuestra un "gusto popular" y "para nada elitista" de las películas que consumía y que, posteriormente, comentaba en sus columnas de Vogue.

Desde muy pequeña, Didion mostró sus aptitudes para la escritura, como bien recoge uno de los ensayos que redactó para el colegio, y que se encuentra entre las piezas del archivo, en el que indicaba lo siguiente: "Es extremadamente difícil para mí elegir una cosa específica que me disgusta sobre las personas: Me disgusta todo de ellos. Especialmente a las 8:30 de la mañana", expresaba la joven Didion en 1950.

La obra de la escritora tocó diversos temas a lo largo de su vida que hicieron que los lectores se identificaran, aunque esa no fuera la intención de la californiana, o que reflexionaran sobre diversos aspectos políticos que le generaban dudas a ella misma, puesto que cambió su afiliación del partido republicano al demócrata.

Wilkinson mencionó en el encuentro cómo Didion se convirtió en una figura a la que la gente se acercaba, lloraba y pedía consejo, pero que ella cuestionaba ese rol: "Esto no es realmente para lo que estoy aquí".

Inevitablemente, las mujeres se sentían representadas en unas obras que entremezclaban varias cuestiones: "Quienes estudiamos la historia de las mujeres comprendemos profundamente que lo personal, lo profesional, e incluso lo político, no pueden desenredarse", según Golia.

En cuanto al concepto de feminismo, la crítica de NYT señalaba que Didion "no quiere poner en primer plano el hecho de ser una mujer escritora", pero que a menudo escribe sobre ellas en un contexto tienen que vivir en el mundo ocupando diferentes roles. EFE

