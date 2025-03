José Carlos Montoya estalla y amenaza con abandonar 'Supervivientes' por culpa de Anita

Una de las escenas más icónicas de 'La isla de las tentaciones' se ha vuelto a repetir. Una nueva discusión entre José Carlos Montoya y Anita ha hecho que el concursante se marche corriendo de la palapa de 'Supervivientes' amenzando con su abandono en el concurso. "Yo me voy para mi casa" ha repetido una y otra vez Montoya entre gritos y lágrimas ya lejos de sus compañeros.

Dejando muy claro que su relación con Anita ha acabado y lo único que comparte con ella es cariño y respeto, Montoya no podía aguantar que Laura Cuevas insinuara que él y Anita se habían besado en la boca cuando no había cámaras, un rumor que la protagonista terminaba por confirmar ante el enfado monumental del que fuera su pareja. "Esta es otra decepción más, es muy ruin, se están reviviendo cosas, el amor se puede perder pero quedaba la persona. Al final perderá las personas que la quieren, ese coportamiento tan ruin cuando le he dado todo mi apoyo" sentenciaba Montoya tras la confirmación de Anita.

A pesar de las palabras del que fuera su pareja, Anita dejaba muy claro que ella no miente por nada del mundo, ni siquiera por Montoya: "Yo hace que no miento desde que tengo 17 años, de pequeña le mentía mucho a mis padres y me llevé un susto muy grande, mucho menos voy a mentir con algo tan insignificante como un pico". Finalmente, esta nueva discusión acababa con Anita saliendo también de la palapa y necesitando la ayuda y la comprensión de su compañera Makoke que le aconsejaba pasar del tema y relajarse.