Hansi Flick: "Hemos pagado un precio alto, la lesión de Dani Olmo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, elogió a sus jugadores por la victoria este jueves ante Osasuna, un 3-0 para afianzar el liderato de la Liga, pero lamentó el "precio alto" que tuvieron que pagar con la lesión de Dani Olmo.

"Me parece que hoy hemos sacado el máximo partido. No es el día más apropiado para jugar este partido, después del parón por las selecciones, pero hemos ganado tres puntos y hemos pagado un precio alto, la lesión de Dani Olmo no es buena. El precio por estos tres puntos es muy elevado", dijo en rueda de prensa.

Flick dio mérito a los suyos por la versión mostrada tras el parón por selecciones. "Hemos jugado muy bien, han disfrutado. Necesitamos a Pedri, Dani, Gavi, pero es importante que los jugadores que juegan menos den un buen rendimiento. No es fácil después del parón. Todo el mundo está concentrado", afirmó.

El técnico alemán explicó que Frenkie de Jong se quedó en el banquillo al descanso por precaución y criticó de nuevo la acumulación de partidos. "Tenemos que escuchar a los jugadores y entrenadores. No creo que sea una buena situación. Hay que pensar en los jugadores, los aficionados quieren ver el espectáculo del juego y si seguimos así, no podremos seguir jugando a este nivel", dijo.

Además, el técnico azulgrana valoró la comunión con la afición. "Era una situación óptima, el equipo necesita el apoyo de la afición. Ha sido fantástico. Los aficionados están con nosotros y cuando les necesitamos están ahí", apuntó, destacando los buenos minutos de Pablo Torre o Pau Víctor al final.

"Lo he dicho muchas veces. Pedri se encuentra en un momento magnífico, ha sido muy bonito verlo. Pedri cuando juega es increíble el dominio de balón que tiene. Es el mejor, lo está demostrando en cada partido", afirmó sobre el canario.

"Gavi tenía una tarea y una posición distintas, luego ha jugado de '6' y ha funcionado, lo ha hecho muy bien, en la posición correcta. Cuando tenía la pelota el potencial era enorme. Szczesny es un jugador muy experimentado y su personalidad es muy buena para el equipo. Es muy bueno poder contar con él", añadió sobre el internacional español y el meta polaco.