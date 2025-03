Ferran Torres: "Intento aprovechar todos los minutos"

Barcelona, 27 mar (EFE).- El delantero del Barcelona Ferran Torres, que este jueves fue titular y marcó el primer tanto del equipo azulgrana en la victoria ante Osasuna (3-0), aseguró a la conclusión del partido que siempre intenta "aprovechar todos los minutos" que le da el técnico, Hansi Flick.

"Muchos me llaman revulsivo, pero yo no me considero un revulsivo sino un jugador que siempre está para ayudar cuando el 'míster' lo necesita", ha declarado a los micrófonos de DAZN.

Ferran que volvió a jugar de '9', reconoció que esta temporada se está sintiendo "muy cómodo" como referencia ofensiva del equipo: "Creo que es la posición donde más puedo rendir ahora mismo, aunque también puedo jugar en banda".

El futbolista de Foyos aspiraba, con su actuación, a ser el MVP del partido con el que el Barça afianzó el liderato de LaLiga y que finalmente recayó en su compañero Pedro González 'Pedri'.

"Yo le daría todos los MVP a Pedri. Es el mejor, está haciendo un gran temporada y hoy ha sido una muestra más", ha concluido. EFE

