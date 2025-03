El Foro de Boao aborda cómo afectará el regreso de Trump a la cooperación en Asia-Pacífico

Pekín, 27 mar (EFE).- El Foro de Boao, que comenzó el lunes en la provincia insular china de Hainan, pondrá el foco este jueves en las posibles repercusiones de la nueva política exterior de Estados Unidos en la cooperación en la región de Asia-Pacífico.

La cita, que se extenderá hasta el viernes bajo el lema 'Asia en un mundo cambiante: hacia un futuro compartido', también celebrará hoy su plenario de apertura, en el que está previsto que Ding Xuexiang, uno de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), pronuncie un discurso ante los asistentes.

Junto con el plenario, el plato fuerte de la jornada será el debate titulado "La política exterior de Estados Unidos y sus implicaciones en la colaboración en Asia-Pacífico", en el que según la agenda oficial se tratarán aspectos como el impacto de las medidas de la nueva Administración de Donald Trump sobre la reconstrucción de las cadenas de suministro o el crecimiento económico de China.

El conversatorio abordará asimismo los cambios que pueden esperarse en mecanismos regionales de los que EE.UU. forma parte como APEC y las maneras en que los países de la región pueden mejorar su coordinación y cooperación para bandear este panorama.

La mesa estará moderada por el ex viceministro chino y ex embajador en EE.UU. Zhang Yesui y entre los ponentes figuran el ex secretario de Comercio estadounidense Carlos M. Gutiérrez (2005-2009); el director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia (EE.UU.), Jeffrey D. Sachs, y los diplomáticos Zhou Wenzhong y Cui Tiankai, también ex embajadores de China en Washington.

El Foro de Boao para Asia, creado en el año 2000 por acuerdo de 29 países de la región, se celebró por primera vez en febrero de 2001 con el objetivo de promover la integración económica asiática, un fin que posteriormente amplió a escala mundial.

Sobre esta edición han planeado el regreso de Trump y las tandas de aranceles impuestas o anunciadas que han afectado especialmente a sus mayores socios comerciales, como China, Canadá, México y la Unión Europea.

En su informe anual, presentado el martes y que prevé un crecimiento real del PIB asiático del 4,5 % en 2025 frente al 4,4 % registrado en 2024, el Foro ha resaltado la resiliencia de la región en medio de un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, inflación moderada y una recuperación desigual. EFE