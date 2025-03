El Comité Olímpico de Puerto Rico elimina a la Federación de Rácquetbol de su organismo

San Juan, 27 mar (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) eliminó a la Federación de Rácquetbol de su organismo por incumplir en los deberes y obligaciones ante el ente deportivo local e internacionales, falta de gestión administrativa y financiera, y carencia de programas de desarrollo deportivo.

Según explicó el COPUR en un comunicado enviado en la noche de este miércoles, en marzo del 2023, el organismo deportivo aprobó, en asamblea del pleno, una Comisión Normalizadora para tratar de subsanar irregularidades en la Federación de Rácquetbol de Puerto Rico.

Dichas irregularidades fueron: incumplimiento de los deberes estatutarios y obligaciones ante el COPUR y organismos internacionales, falta de gestión administrativa y financiera, y carencia de programas de desarrollo del deporte en la isla.

Ante ello, la Comisión otorgó plazos y oportunidades suficientes a la Federación para subsanar las irregularidades mencionadas sin que hasta la fecha haya demostrado voluntad o capacidad de rectificación.

No obstante, la Federación no cuenta con documentos al día, no tiene atletas, clubes, oficiales y no ha representado a Puerto Rico en ningún evento en los últimos años.

Por tanto, siguiendo la recomendación de la Comisión Normalizadora y el Comité Ejecutivo del COPURr, el pleno de la Asamblea votó el miércoles en la noche, de forma unánime, por la separación de dicha Federación del organismo deportivo olímpico.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo del Copur aprobó el nombramiento de la jueza Seijo Ortiz para presidir tan importante Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD).

Ortiz, con 18 años de experiencia como jueza del Tribunal Superior de Puerto Rico, fue también magistrada del TAAD del 1994 al 2003.

Finalmente, el COPUR presentó informes detallados sobre la gestión administrativa y financiera, los avances en la preparación de los atletas de alto rendimiento, y se discutieron estrategias de cara a los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo. EFE