China pausaría nuevos acuerdos con Li Ka-shing y su familia

(Bloomberg) -- China ha ordenado a las empresas estatales que se abstengan de cualquier nueva colaboración con negocios vinculados a Li Ka-shing y su familia, según personas familiarizadas con el asunto, después de que el multimillonario de Hong Kong irritara a Pekín con su plan de vender dos puertos de Panamá a un consorcio global.

La instrucción se emitió a las empresas estatales la semana pasada a instancias de altos funcionarios, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir asuntos privados. Las alianzas existentes no se ven afectadas, añadieron.

Según la directiva, las empresas estatales no obtendrían inmediatamente la aprobación para actividades comerciales vinculadas al magnate. Los reguladores también están revisando las inversiones que la familia tiene en China y en el extranjero en un intento por comprender mejor el alcance de sus negocios, dijeron las personas.

La orden de suspender nuevos acuerdos no significa necesariamente que Pekín vaya a prohibir a las empresas estatales trabajar con negocios vinculados a Li. Pero sí aumenta la presión sobre el multimillonario de 96 años después de que el acuerdo de CK Hutchison con un consorcio liderado por BlackRock Inc. para vender puertos en Panamá y otros lugares pusiera a la entidad insignia de su conglomerado en el punto de mira de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Las acciones de CK Hutchison borraron la mayor parte de las ganancias iniciales tras la noticia y cerraron el día con un avance del 0,9% en Hong Kong. CK Asset terminó el día con una caída del 1,4%, incluso cuando los inversores esperan novedades para el 2 de abril, fecha en la que las partes tienen previsto firmar el acuerdo de venta.

La venta de los puertos, que se espera que le reporte a CK Hutchison más de US$19.000 millones en ingresos en efectivo, provocó un escrutinio en Pekín después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, la aclamara como la recuperación por parte de EE.UU. de la vía fluvial estratégica de la influencia china, aunque los puertos de Panamá son solo dos de las 43 instalaciones que se están desinvirtiendo a nivel mundial.

CK Hutchison Holdings Ltd., CK Asset Holdings Ltd., Horizons Ventures Ltd. y Pacific Century Group no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, un organismo que supervisa las empresas estatales chinas, y el Ministerio de Comercio tampoco respondieron.

