Carmen Lomana confirma su relación sentimental con Jesús Arroyo: "Si no estuviéramos felices no estaríamos juntos"

Carmen Lomana está de nuevo ilusionada en el amor y, a pesar de que siempre ha intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano, ni puede ni quiere ocultar lo encantada que está al lado del consultor estratégico Jesús Arroyo.

Tras dejarse ver juntos por primera vez en las Fallas en Valencia, la socialité y su amigo especial consolidan su idilio a pasos agigantados y, al margen de los rumores de que el empresario se ha acercado a ella por interés, pasan cada vez más tiempo juntos.

Hace unos días eran sorprendidos por las cámaras de Europa Press disfrutando de una romántica jornada de compras bajo la lluvia por la Milla de Oro madrileña y, tras asegurar que se estaba "dejando llevar y fluyendo", y que no pensaba esconderse sino vivir con naturalidad la expectación mediática que rodea a su nueva relación, se ha sincerado por primera vez sobre sus sentimientos hacia Jesús.

"Bueno, pues estamos bien, estamos muy a gusto, y si no estuviéramos felices no estaríamos juntos, no saldríamos" ha confirmado ilusionada, evitando poner al consultor la etiqueta de 'novio' por lo reciente de su relación. "Es una persona con la que he salido más últimamente mucho más y ya está" ha asegurado, revelando que "yo estoy encantada y él también, estamos los dos muy bien, disfrutando de la vida, que es lo que hay que hacer".

Una incipiente historia de amor a la que ha reaccionado Ágatha Ruiz de la Prada, que ha comentado que a ver si la llegada de Jesús a su vida sirve para que se tranquilice: "Siempre he estado tranquila y pues me alegro, que desee que me tranquilice, yo a ella le deseo lo mismo" le ha devuelto el dardo impasible.

Feliz con su nueva ilusión, Carmen ha zanjado de una vez por todas los rumores que han surgido sobre su relación con el ex de la diseñadora, José Manuel Díaz Patón, después de que él contase que alguna vez han cenado juntos. "Nunca, jamás. Nada de nada. Estuvimos en un cumpleaños del hijo de Julián Porras y Olivia de Borbón, y este señor es tío o pariente de Julián Porras, por eso me conoció, pero nunca ha salido con él solo a ninguna parte. Jamás. Este hombre no se calla ya, no ha terminado" ha explotado, negando además que criticase con él a los famosos en las revistas.

Cambiando de tema, Lomana coincidió hace unos días en el Teatro Real con Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva y, lejos de los comentarios de que la 'reina de corazones' ha cambiado físicamente y está algo perjudicada, la socialité ha salido en su defensa asegurando que "la vi exactamente igual". "Y Tamara e Íñigo se adoran, estoy segura" ha concluido.