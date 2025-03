Cabello: secretaria de Seguridad de EE.UU. recorrió cárcel salvadoreña como "un zoológico"

Caracas, 26 mar (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran detenidos los más de 200 migrantes deportados por Washington como si hubiese estado en "un zoológico".

"Hoy fue una funcionaria de los Estados Unidos a El Salvador, como que estaba en un zoológico viendo la cárcel esa, como que estaba en un zoológico", dijo el también considerado número dos del chavismo, durante su programa semanal transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello hizo un llamado a "seguir reclamando en todas las instancias el respeto a los derechos humanos de los venezolanos que están allá en El Salvador", detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), luego de que EE.UU. los enviara bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía, y acusados de pertenecer supuestamente a la banda criminal Tren de Aragua.

A juicio del ministro venezolano, el Gobierno del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, que calificó de "régimen fascista", los tiene "secuestrados" en "un campo de concentración".

"Es un tráfico de seres humanos, los están vendiendo como esclavos porque Bukele está recibiendo plata por cada uno de ellos y, además de eso, los pone a (hacer) trabajos forzosos en El Salvador", agregó.

El Cecot es una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno de Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.

Este miércoles, frente a una celda, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por "su asociación con los Estados Unidos" para recibir a terroristas y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias "por la violencia" que, aseguró, "han perpetuado" en la nación norteamericana.

Venezuela denuncia la violación del debido proceso de estas personas e insiste en que no descansará hasta rescatar a sus connacionales, mientras ha llevado a cabo numerosas actividades en respaldo a ese grupo de migrantes, como movilizaciones y la recolección de firmas. EFE