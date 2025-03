Botín (Santander) destaca el interés inversor por Europa y pide aprovechar la oportunidad

Bruselas, 27 mar (EFE).- La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dijo este jueves que el "enorme" interés de los inversores internacionales por Europa supone una "increíble oportunidad" que no se puede "dejar pasar" y pidió a las autoridades europeas que permitan a los bancos usar sus colchones de capital para movilizar más inversión a áreas como defensa, transición climática o tecnología.

"No he visto nunca tanto interés de los grandes inversores americanos y globales (...) por invertir en Europa. Nunca, en veinte años, ni siquiera antes de la crisis financiera. Esto es una oportunidad que nosotros como europeos no podemos dejar pasar", afirmó Botín en una conferencia organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales, asociación global de la industria financiera.

La presidenta del Banco Santander destacó como agentes de este cambio el foco europeo en la competitividad y, en particular, la decisión alemana de retirar su freno de deuda para invertir, pero subrayó que, dado que no todos los países europeos pueden permitirse gastar como Alemania, es necesario movilizar también inversión privada y para ello "se necesita a los bancos".

"La prioridad para que Europa sea capaz de defenderse y hacer real lo que ven estos inversores es que pongamos en marcha la economía", dijo Botín, quien destacó que la defensa, la transición climática y la tecnología representan una "oportunidad" para ello.

"Tenemos cientos de miles de millones de euros en los bancos de la UE listos para prestar. Están ahí, no tenemos que hacer nada más que liberarlos", añadió.

En este sentido, Botín consideró necesario que la UE adopte "un nuevo enfoque" y permita a los bancos europeos, que durante años han "construido colchones de capital cobre colchones de capital", utilizar este margen para invertir, lo que no requiere "ni deseregulación, ni cambios" legislativos, dijo.

"Cuando decimos que queremos usar los enormes ahorros en Europa no tenemos que cambiar nada estructural, sencillamente déjennos usar los colchones", insistió la directiva española, quien consideró que no se puede esperar tres o cinco años para movilizar las inversiones necesarias, por ejemplo, para el rearme del continente.

La presidenta del Banco Santander instó asimismo a atajar el coste de hacer negocios en Europa, que calificó de "tasa" que "es tan mala como los aranceles" y, para ello, llamó a mejorar la eficiencia de la supervisión y regulación europea puesto que la duplicación de estas actividades - a nivel nacional y comunitario - representa un coste para las entidades.

Insistió además en que es "urgente" que la UE actúe para impulsar su crecimiento y competitividad puesto que se trata de "una cuestión de supervivencia". "Si la economía no funciona no sobreviviremos, porque hay también una cuestión de defensa", dijo.

Botín celebró, en general, el cambio que ha llevado a que la UE ponga el foco en la competitividad, el crecimiento del sector privado y la inversión, y consideró que, si bien "las semillas se plantaron hace tiempo", la actuación de Estados Unidos en materia económica o de defensa ha supuesto "una llamada a despertar" para los europeos.

"Creo que hay una enorme oportunidad para que Europa desempeñe un papel mucho mayor en el mundo pero, muy importante, para acelerar el crecimiento y entender que nuestro modelo social (...) es el mejor en el mundo de lejos", opinó. EFE