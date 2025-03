Zoe Saldaña recibe entre lágrimas el Gran Soberano, el mayor premio del arte dominicano

Santo Domingo, 25 mar (EFE).- La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre fallecido, a su abuela y a su esposo, al momento de recibir el Gran Soberano, el principal premio que se otorga al arte y el espectáculo en República Dominicana.

Saldaña, flamante ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por su actuación en 'Emilia Pérez', expresó su orgullo de tener raíces dominicanas y afirmó que el galardón significaba "mucho más de lo que ustedes se imaginan".

La intérprete, que se alzó con todos los grandes premios del cine internacional, expuso que recibir el premio es un "honor inmenso", entre otras cosas, porque "represento a esta bella tierra llena de alma, pasión y belleza".

"Aunque la vida me ha llevado lejos físicamente, nunca me he sentido lejos de aquí, mi corazón es y siempre será dominicano. Llevo este pueblo conmigo en cada paso, en cada logro y en cada creación que nace de mi", dijo la actriz que nació en Estados Unidos, de madre dominicana y padre puertorriqueño.

Agradeció a Dios y a los cronistas dominicanos que le otorgaron el galardón, así como a sus padres por enseñarle lo que es el trabajo íntegro y honesto.

"A mi esposo Marco, el amor de mi vida, mi equilibrio, mi apoyo y mi paz", dijo Saldaña con voz quebrada al dirigirse a su marido, sentado en primera fila en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en el centro de Santo Domingo.

Saldaña también dedicó el premio a sus hijos, "el regalo más grande que me ha dado la vida, todo lo que soy está inspirado en ustedes".

Zoe Yadira Saldaña Nazario, nombre completo de la actriz, es protagonista de 'Avatar' (2009), la película de James Cameron que se convirtió en la más taquillera en la historia del cine.

Sus actuaciones incluyen filmes como como 'Guardianes de la Galaxia', 'Vengadores' 'Crossroads', 'Guess Who', 'La Terminal' (protagonizada por Tom Hanks), 'Colombiana' o 'La maldición del padre Cardona', rodada en República Dominicana.

Pero fue con el narcomusical 'Emilia Pérez' que Saldaña se consagró, con una seguidilla de premios que empezó en enero y coronó con el primer Oscar de su carrera.

"Me siento afortunada de venir de una familia tan fuerte, tan generosa y tan llena de luz", dijo antes de quebrarse de nuevo al recordar a su padre biológico y a su abuela fallecidos. EFE

(foto)