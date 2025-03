Sumar advierte a Sánchez que una carrera armamentística es un "error histórico" y califica a la OTAN de "zombi e inútil"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reducir la seguridad a una "carrera de gasto armamentístico" en Europa sería un "error histórico", ha lanzando que no se debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad y ha cargado contra la OTAN, a la que define como un "zombi" por ser una estructura "obsoleta e inútil".

Asimismo, ha desgranado que Estados Unidos ha dejado de ser un "socio fiable" y ha apelado al presidente que Sumar "no va a aceptar un juego de suma cero a elegir entre estabilidad y seguridad".

"Las fuerzas progresistas tenemos el deber de afrontar este momento con responsabilidad", ha agregado para defender que su espacio es la garantía dentro del Ejecutivo de que se va a potenciar las políticas sociales, y de que no volverán las fórmulas "fallidas" de la austeridad.

Durante su intervención en el Congreso con motivo de la comparecencia del Jefe del Ejecutivo ante el actual debate europeo sobre la estrategia en defensa, Barbero ha afirmado que la cuestión de la seguridad no puede limitarse a cuánto gastan los países ni "como se llama" la estrategia sobre gasto militar.

NO VALE CAMBIAR UNA PALABRA EN EL PLAN DE REARME SINO SU RUMBO

"No se trata de cambiar una palabra sino de cambiar todo un proyecto No se trata solo de cuánto invertimos, sino de cómo lo hacemos y con qué objetivos estratégicos", ha apuntado Martínez Barbero, evocando las declaraciones del propio Sánchez que decía que no le gustaba el término "rearme" para aludir al plan presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

"La cuestión no es de cifras, sino de visión y rumbo político", ha remachado para alertar que una "seguridad exclusivamente militarizada no sólo resulta ineficaz ante amenazas tan complejas como afronta Europa, sino que además "erosiona las bases democráticas del proyecto europeo". "No debemos aceptar que más gasto equivale a más seguridad. Esta idea tan simplista como peligrosa solo beneficia a quien es el mayor enemigo de las democracias europeas", ha insistido.

Por tanto, ha cuestionado que se debe elegir entre sumarse simplemente a una "carrera armamentística" para estar "permanentemente preparada para la guerra" o por una UE que apueste por el multilateralismo y rehuya de la "confrontación de potencias imperialistas".

Martínez Barbero ha llamado a construir una Europa soberanía y con independencia estratégica, pero ha lanzado que si la UE quiere competir en "lógica imperialista" entonces la propuesta de la Comisión es "coherente".

YA SE DIJO QUE LA OTAN ESTABA EN "MUERTE CEREBRAL"

La dirigente de Sumar ha proclamado que, bajo la "tutela" de Estados Unidos y la OTAN, Europa "no tiene voz propia" y ha parafraseado al presidente francés, Emmanuel Macron, cuando dijo hace cuatro años que la Alianza Atlántica "se encuentra en muerte cerebral".

Y ahora que la administración Trump defiende desmantelarla por creer que así debilita a Europa, ha proclamado que la OTAN nunca fue el referente de su espacio y es una organización "obsoleta", en "descomposición" y prácticamente inútil en materia de seguridad.

"Dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente", ha espetado para tildar de "humillación" la reciente visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a la Casa Blanca. Y ha remarcado que la UE no debe seguir dependiendo de una Alianza Atlántica rota por la "alianza entre Putin y Trump".

La portavoz de Sumar ha agregado que el Gobierno tiene la obligación de promover en la UE "capaz de garantizar la seguridad de quienes la habitan", pero que la seguridad no puede ser "coartada" para "políticas fallidas" ni reducirla al gasto armamentístico. Al hilo, ha defendido que la seguridad también implica inversión en tecnología, ciberseguridad, industria y energía. "Un cambio de paradigma profundo", ha argumentado.

FEIJÓO ES COLABORADOR NECESARIO DE VOX

También ha desgranado que estas áreas y la lucha contra el cambio climático requieren recursos similares a los del plan de rearme de Von der Leyen. "La seguridad europea no puede construirse a costa del bienestar social. La economía de guerra no es una opción aceptable, ni es la única alternativa", ha reivindicado.

Finalmente, ha acusado a la "extrema derecha" a las "órdenes de oligarcas" son los enemigos de la UE y ha acusado a Vox de ser su representante en España, mientras que ha criticado que el PP le siga la corriente. Es más, ha lanzado que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es el "cooperador necesario" de la formación de Santiago Abascal.