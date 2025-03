Raúl Castillo defiende a Ana Obregón de las críticas por la sobrexposición de su nieta

Después de la portada y el reportaje interior que hemos visto este miércoles en la revista ¡HOLA! de Ana García Obregón y su nieta, Ana Sandra, muchas están siendo las críticas que está teniendo la actriz por la sobrexposición que está haciendo de la menor.

En este contexto, Raúl Castillo, amigo íntimo de Ana, ha salido en su defensa comentando que "a todos nos gusta opinar de todo, que cada cual opine lo que quiera, pero yo creo que ella no hace nada malo, a mí me encanta verla sonreír, la pequeña es el principal motivo de su sonrisa y de su ilusión que por fin ha vuelto la sonrisa y la ilusión a su vida, que no es poco".

En ese aspecto, Ra entiende que "vivir sin ilusión es lo peor que te puede pasar" y Ana estaba así tras perder a su hijo, pero ahora con Ana Sandra "tiene una ilusión muy grande". Por ello, pide que "la dejen un poco tranquila, que sea feliz, que críe a su princesa como ella considere, que la está criando maravillosamente bien, llena de amor".

Además, ha desmentido que no hubiese nadie en la celebración, ya que "allí estábamos la familia de sangre, la familia elegida" y "fue divertidísimo... Si ves la carita de ella cuando entra Mini Mouse y luego cantando el cumpleaños feliz". De esta manera, ha dejado claro que "ahí estábamos toda la familia y la familia elegida, entre los que me incluyo y estuvimos compartiendo ese momento tan bonito, un doble cumpleaños, el de Ana y el de la peque".

En cuanto a la sobrexposición que está haciendo la presentadora de televisión de su hija en los medios, Ra ha defendido que "cada uno tenemos derecho de hacer con nuestra vida lo que consideremos oportuno" y en ese sentido "yo creo que ya no hace daño a nadie".

Por último, Castillo ha confesado que "cada día vemos mejor" a su amiga porque "ahora tiene varios motivos muy importantes para sonreír, para tirar adelante" que son "principalmente a Anita y la fundación".