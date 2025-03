Luitingo confiesa si podría tener una amistad con Jessica Bueno

La polémica no cesa en torno a Luitingo. En el punto de mira después de su inesperada ruptura con Jessica Bueno hace un mes, a los duros ataques que está recibiendo en redes sociales por la grabación privada en la que hablaría mal de la modelo y de sus hijos -que la modelo descubría en directo en '¡De Viernes!' rompiendo a llorar desconsolada al ver lo que su exnovio pensaba de sus pequeños- se suman los testimonios de personas de su entorno que le tachan de "interesado" y afirman que está dirigido por su padre, Sele de Triana, que es quien movería los hilos dispuesto a todo para que su hijo tenga más fama.

Tras emitir un comunicado en sus redes sociales defendiendo a su progenitor y anunciando medidas legales por todo lo que se ha dicho sobre él en los últimos días, el cantante de 'Operación Camarón' ha decidido poner tierra de por medio, ha dejado Sevilla por unos días y ha viajado a Madrid para grabar su nuevo single.

A pesar de que no están siendo momentos fáciles, ha decidido poner al mal tiempo buena cara y darse un baño de masas en la première de la quinta temporada de la serie inspirada en la vida de Jesús de Nazaret 'The Chosen', donde ha coincidido con celebrities de la talla de Tamara Falcó y se ha sincerado sobre su relación con Jessica, dejando la puerta abierta a poder ser amigos en un futuro.

"Hay que perdonar siempre. Me he dado cuenta con el paso del tiempo que el rencor no te trae nada bueno. El rencor, yo lo hablo mucho con mis padres, el rencor al final lo que hace es hasta afearte" ha expresado, dejando entrever que se ha disculpado con la modelo por lo sucedido: "No estoy aquí para hablar de eso, pero íntimamente se han hecho las cosas que se han tenido que hacer y bueno, hay cosas por supuesto que la gente no sabe, ni tiene por qué saberlas, porque una cosa es que uno sea público y otra que tenga que sacar hasta el número del DNI" se lamenta.

"Mi familia me ha dolido desde que nací y me va a seguir doliendo. Son situaciones en la vida que, bueno, que pasan, son aprendizajes y ya está. No por mi relación ni nada, pero me he dado cuenta de muchas cosas de mi alrededor y sí antes sabía en quién confiar, ahora..." apunta, reconociendo que aunque tiene "ratos" en los que no puede "fingir", poco a poco va recuperándose y ahora sus únicas prioridades son los suyos y su música.

"Mi padre me dice que me mantenga al margen, que no pasa nada, que sigamos luchando, que mi música es mi trabajo y que la unión en la familia no se va a partir de la vida, pero hay cosas que las sufro y las lloro" confiesa.

Aunque no quiere hablar de Jessica, Luitingo ha abierto su corazón y ha confesado si cree que en un futuro, cuando pase algo de tiempo, cree que podrán ser amigos: "Pienso que sí. Ciertas relaciones que he tenido, más duraderas, menos duraderas, también depende de la conexión que tú tengas con otras personas. Hay personas con las que no tienes nada en contra, ni mucho menos, pero bueno, por circunstancias la ves y dices 'hola y adiós' y ya está. Pero no veo por qué no llevarse bien".

"Yo lo que quiero es que todo el mundo esté bien, que todo el mundo sea feliz y, por supuesto, que ella, sus niños y su familia estén felices, de verdad, y ya está" ha asegurado, sin revelar si ha tenido contacto con la andaluza en los últimos días.